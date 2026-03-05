सूरत : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 250 से अधिक युवाओं ने चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का किया दौरा

सूरत। भारत सरकार के यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 250 से अधिक युवाओं ने हाल ही में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सूरत पुलिस और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये युवा छह दिन के स्टडी विज़िट पर सूरत पहुंचे थे।

युवाओं में से कई ने पहली बार अपने जीवन में ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा का अनुभव किया। अधिकांश युवाओं ने कभी हवाई जहाज से सफर नहीं किया था और कुछ के लिए कार में बैठना भी पहली बार का अनुभव था।

स्कूली जीवन के दौरान कई युवाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, इसलिए उनके जीवन में सुविधाओं का अनुभव बहुत सीमित रहा है।

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के दौरे के दौरान युवाओं ने चैंबर की आधुनिक सुविधाओं, एग्ज़िबिशन सेंटर और सेमिनार हॉल में मौजूद एयर-कंडीशनिंग व्यवस्था को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया।

उनके लिए यह पहली बार था जब उन्होंने किसी बड़े एग्ज़िबिशन और उसके आयोजन की प्रक्रिया को करीब से देखा। साथ ही, सूरत शहर की सफ़ाई, सुव्यवस्था और तेज़ी से हुए विकास ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया।

नक्सलवाद से जुड़े सवाल पर कुछ युवाओं ने बताया कि उनके परिवार के बुजुर्गों को नक्सलवाद का प्रत्यक्ष अनुभव रहा है और उन्हें भी इसकी कुछ यादें हैं। हालांकि, अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा और मेहनत के जरिए वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे।

युवाओं ने कहा कि सूरत की इस यात्रा और यहां के लोगों से हुई बातचीत ने उनके मन में जीवन के प्रति नई उम्मीद और प्रेरणा पैदा की है। इस विज़िट के आयोजन में चैंबर के ग्रुप चेयरमैन मनीष कपाड़िया और परेश लाठिया के सहयोग से युवाओं को द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आने और शहर को करीब से समझने का अवसर मिला।