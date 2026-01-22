सूरत : SGCCI की तीन मेगा एग्ज़िबिशन 24 से 26 जनवरी तक सरसाना में, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की रहेगी भव्य मौजूदगी

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) तथा सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 24, 25 और 26 जनवरी 2026 को सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (SIECC), सरसाना में तीन प्रमुख एग्ज़िबिशन— ‘फूड एंड बेवरेजेज’, ‘SGCCI ग्लोबल विलेज’ और विमेन एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन (WEE)—का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए SGCCI के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि इन एग्ज़िबिशन में देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियों की उपस्थिति रहेगी, जो सूरत और साउथ गुजरात के लिए ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल को-ऑपरेशन के नए अवसर पैदा करेगी।

तीनों एग्ज़िबिशन का उद्घाटन शनिवार, 24 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे एग्ज़िबिशन डोम, सरसाना में होगा। खोडलधाम ट्रस्ट की प्रेसिडेंट एवं ‘क्राफ्टरूट्स – क्राफ्टिंग स्टोरीज़, स्टिचिंग कल्चर्स’ की फाउंडर-डायरेक्टर श्रीमती अनार पटेल उद्घाटनकर्ता होंगी। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल (IAS) उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहेंगी।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने बताया कि उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे, जिनमें अल्बर्टा इकोनॉमिक कॉरिडोर के MLA चेयर श्री शेन गेट्सन, बोत्सवाना के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डॉ. फेन्यो बुटाले और ज़िम्बाब्वे के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स श्री राज मोदी शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत में साइप्रस रिपब्लिक के कॉन्सुल जनरल श्री विराज कुलकर्णी, कनाडा के अल्बर्टा राज्य की MLA सुश्री जैकी लवली, नेशनल MSME बोर्ड के डायरेक्टर श्री प्रदीप पेशकर, घाना रिपब्लिक की CEO डॉ. मैरी अवुसी और KREMAG एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री ईश्वर परमार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उपस्थित रहेंगे।

फूड एंड बेवरेजेज एग्ज़िबिशन

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित फूड एंड बेवरेजेज एग्ज़िबिशन में देश के विभिन्न शहरों से 156 एग्ज़िबिटर्स भाग ले रहे हैं। यहां फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग, फूड टेस्टिंग लैब, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ड्राइड-फ्रोजन फूड, बेकरी, ग्रॉसरी और बेवरेजेस सहित व्यापक रेंज देखने को मिलेगी। साथ ही उन्नत रोबोटिक मशीनरी और ऑर्गेनिक-हेल्थ प्रोडक्ट्स भी आकर्षण का केंद्र होंगे। एक्सपो में 500 से अधिक फूड आइटम्स का स्वाद एक ही छत के नीचे लिया जा सकेगा।

विमेन एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन (WEE)

SGCCI लेडीज़ विंग द्वारा आयोजित WEE एग्ज़िबिशन में 110 से अधिक महिला उद्यमियों के स्टॉल होंगे। हेल्थ, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोर, रेडीमेड गारमेंट्स और फूड-बेवरेज जैसे विभिन्न सेक्टर्स की महिला एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स और टैलेंट का प्रदर्शन करेंगी। लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन श्रीमती मयूरीबेन मेवावाला ने कहा कि यह एग्ज़िबिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, नेटवर्किंग और ब्रांड प्रमोशन का सशक्त मंच प्रदान करेगी।

इन तीनों एग्ज़िबिशन के जरिए सूरत और साउथ गुजरात के उद्योगपतियों, व्यापारियों और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार, सभी एग्ज़िबिशन के लिए रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा।