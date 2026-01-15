सूरत : मकर संक्रांति पर गौभक्तों का अद्भुत उत्साह, दान संग्रह में बना नया रिकॉर्ड

धोरण-पारडी गांव, कामरेज स्थित श्री सोमोलाई हनुमान गौशाला द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पर्व गौभक्त कार्यकर्ताओं ने दान संग्रह उत्सव के रूप में पूरे उत्साह और समर्पण के साथ मनाया। बुधवार तड़के ही गौशाला के सभी 13 मुख्य केंद्रों पर कार्यकर्ताओं ने दान संग्रह की शुरुआत कर दी।

संस्था के सचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि राम चौक स्थित राम मंदिर, भटार रोड उमा भवन के पास, श्याम मंदिर के निकट, राजहंस जियोन, सिद्धिविनायक मंदिर, सेलिब्रिटी ग्रीन (वेसु), अणुव्रत द्वार सिटी लाइट, आशीर्वाद एवेन्यू अलथान, पर्वत पाटिया शिव मंदिर तथा शिव पार्क गोदादरा के पास मुख्य स्टॉल लगाए गए थे।

संस्था के कोषाध्यक्ष मनोज जोगानी ने जानकारी दी कि गौशाला से लाई गई गौ माता और बछड़े का विधिवत पूजन एवं आरती कर सभी स्टॉलों का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात घास-चारा (गौ-ग्रास) संग्रह की शुरुआत हुई। कार्यकर्ताओं ने स्टॉलों के साथ-साथ घर-घर जाकर भी पूरे जोश और लगन से दान संग्रह किया। मुख्य केंद्रों के अलावा देलवाड़ा, पर्वत पाटिया, पूणा गांव, जोलवा, अंत्रोली, देवधगाम, सिटी लाइट एवं संपूर्ण वेसु क्षेत्र सहित कुल 30 उप केंद्रों को कवर किया गया।

उधना-मगदल्ला स्थित महालक्ष्मी मंदिर के पास लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन मेयर दक्षेश भाई मावाणी, परम गौभक्त छोटू भाई पाटिल, उद्योगपति संजय जालान, पवन झुंझुनूवाला एवं राधेश्याम पुखराज अग्रवाल ने गौ पूजन कर किया।

गौशाला अध्यक्ष अरुण पाटोदिया ने बताया कि पिछले सात दिनों से कार्यकर्ताओं ने दिन-रात एक कर गौभक्तों के सहयोग से गौ-ग्रास हेतु उल्लेखनीय राशि एकत्र की है। इस समय सूखा चारा उपलब्ध रहता है, जिसे गौशाला में संग्रहित करने में यह अभियान अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि गौ माता के प्रति कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और सेवा-भावना के सामने वे नतमस्तक हैं। इस महाअभियान में विभिन्न क्षेत्रों से 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

मुख्य संयोजक विकेश अग्रवाल के नेतृत्व में विजय चिरानिया, कैलाश अग्रवाल, सुनील प्रजापति, मुकेश प्रजापति, प्रभु सरावगी, पुखराज अग्रवाल, मुरली शर्मा, अजय मोदी, सुशील भागेरिया, मोतीलाल जालान, सुरेश सराफ, बृजमोहन अग्रवाल, शंभू अग्रवाल, श्रवण बजाज, रमेश चौकड़ी, प्रदीप अग्रवाल (सालासर), विजय देवड़ा, मोनू बजाज, प्रकाश गौड़, नवीनभाई, घनश्यामभाई, ओमप्रकाश वैष्णव, खीमराजभाई, दामोदर करवा, प्रकाश चांडक, त्रिलोक शर्मा, गणपतजी गोदारा, सुधीरजी सहित अनेक गौभक्तों ने पूरे जोश और समर्पण के साथ सहभागिता निभाई।