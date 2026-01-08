ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल ने कार्निवल के साथ किया नववर्ष का स्वागत

सूरत (गुजरात) [भारत], जनवरी 8: ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल ने अपने वेलकम 2026 कार्निवल के साथ नए साल का उष्माभर स्वागत किया, जो 03 जनवरी 2026 को स्कूल परिसर में आयोजित एक जीवंत सामुदायिक आयोजन था।

कार्निवल का मुख्य उद्देश्य टीवीआईएस परिवार के सभी सदस्यों — छात्रों, अभिभावकों और स्टाफ — को एक साथ लाना था, ताकि वे एकता, खुशी और साथीपन का जश्न मना सकें।

कैम्पस हंसी, रोशनी, संगीत और उत्साह से भर गया था। रोमांचक बैंड प्रदर्शन, एक आश्चर्यजनक फ्लैश मोब, दिलचस्प खेल, स्वादिष्ट भोजन स्टॉल और खुश चेहरों ने शुद्ध उत्सव का माहौल बनाया।

हर कोना खुशी और साझा क्षणों को दर्शाता था, जो स्कूल समुदाय के भीतर बंधनों को मजबूत करता था। अभिभावक, छात्र और शिक्षक पूरे दिल से शामिल हुए, जिससे शाम स्कूल की गर्म और समावेशी भावना का एक सच्चा प्रतिबिंब बन गई।

इस आयोजन ने टीवीआईएस के इस विश्वास को खूबसूरती से उजागर किया कि एक मजबूत समुदाय समग्र शिक्षा और आनंदमय सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हम अपने प्रतिष्ठित अतिथि, पूजा व्यास — लाइफस्टाइल कोच का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सभी स्टॉलों का दौरा किया और बहुत मज़े किए! उनकी उपस्थिति से आयोजन में चार चाँद लग गए।

वेलकम 2026 कार्निवल एक खुशनुमा नोट पर समाप्त हुआ, जिससे चमकती यादें और एकता की नवीनीकृत भावना बनी।

ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल इस उत्सव को अर्थपूर्ण और यादगार बनाने में योगदान देने वाले सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता है।