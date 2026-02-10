वेदांता एल्युमिनियम ने लांजीगढ़ क्षेत्र में कैंसर जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया

कलाहांडी (ओडिशा), फरवरी 10: वेदांता एल्युमिनियम, जो भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है, ने हाल ही में अपने लांजीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्रों में दो दिवसीय कैंसर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

इस पहल के माध्यम से ग्रामीण ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रोगियों के अनुकूल कैंसर देखभाल के प्रति कंपनी की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को और मज़बूती मिली। अभियान के तहत कैंसर के बचाव, शुरुआती पहचान और उपलब्ध उपचार के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई, जिससे 500 से अधिक लोग लाभान्वित हुए, जिनमें फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी और छात्र भी शामिल थे।

इस अभियान के तहत कंकेरी गांव में समुदाय-केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों ने डॉक्टरों से सीधे संवाद कर कैंसर की पहचान, उपचार और रिकवरी से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

मेडिकल विशेषज्ञता को जमीनी स्तर के संपर्क से जोड़ते हुए यह कार्यक्रम क्षेत्र के दूर-दराज़ के गांव तक जीवनरक्षक जानकारी पहुंचाने में सफल रहा। इसके अलावा, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, छात्रों और समुदाय के सदस्यों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विशेष सत्र भी आयोजित किए गए। लांजीगढ़ ब्लॉक कार्यालय में उद्घाटन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

यह पहल स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों तक भी पहुंची, जिनमें एसएसडी स्कूल और बनिपंगा गर्ल्स हाई स्कूल शामिल हैं। छात्रों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों और लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जीवनशैली कारकों के बारे में संवेदनशील बनाया गया। युवाओं को जोड़कर इस अभियान का उद्देश्य कैंसर को लेकर समाज में फैली झिझक को दूर करना और छात्रों को अपने परिवार व गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रेरित करना था।

इस अवसर पर वेदांता एल्युमिना बिज़नेस के सीईओ, श्री प्रणब कुमार भट्टाचार्य ने कहा, “हम पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामाजिक-आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार है।

वेदांता लांजीगढ़ में हम अपने आसपास के समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैंसर देखभाल से जुड़ी लक्षित पहलों के माध्यम से हम कलाहांडी में सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने और क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास में योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं।”

इन सत्रों के माध्यम से स्पष्ट स्वास्थ्य देखभाल मार्गों को सामने रखा गया और वेदांता की अपने परिचालन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। लांजीगढ़ अस्पताल में उपलब्ध उन्नत रोगी देखभाल और छत्तीसगढ़ स्थित बीएमसी सुविधा में समर्थित आधुनिक कैंसर उपचार सेवाओं के साथ, कंपनी जागरूकता से आगे बढ़कर लंबी अवधि और ठोस स्वास्थ्य सहयोग सुनिश्चित कर रही है।

लांजीगढ़ के लोगों को सीधे मेडिकल विशेषज्ञों तक पहुंच और आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तरीय उपचार से जोड़कर, वेदांता यह सुनिश्चित कर रही है कि समुदाय का कल्याण ओडिशा के जनजातीय क्षेत्र में उसकी विकास यात्रा का एक मजबूत आधार बना रहे।