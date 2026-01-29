डेमोक्रेटिक संघ की चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 में शामिल हुईं आईएएस हरि चंदना

हैदराबाद (तेलंगाना), जनवरी 29: लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती देने और नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत सामाजिक सुधार संगठन डेमोक्रेटिक संघ ने आईएएस अधिकारी श्रीमती हरि चंदना को अपनी प्रतिष्ठित चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया है।

यह सम्मान उन्हें नागरिक-केंद्रित प्रशासन, सार्वजनिक नवाचार और समावेशी शासन व्यवस्था को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया गया है।



डेमोक्रेटिक संघ की स्थापना सामाजिक कार्यकर्ता चैतन्य एमआरएसके और अभिनेत्री रेजिना कैसेंड्रा द्वारा की गई थी। संगठन हर वर्ष चेंज मेकर्स लिस्ट के माध्यम से उन व्यक्तियों और संस्थानों को पहचान देता है, जो शासन, सार्वजनिक नीति, सतत विकास, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, कला, मीडिया और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे नेतृत्व को सामने लाना है, जो केवल विचारों तक सीमित न होकर उन्हें ठोस परिणामों में बदलने की क्षमता रखता हो।



चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 की घोषणा करते हुए डेमोक्रेटिक संघ के संस्थापक चैतन्य एमआरएसके ने कहा कि भारत इस समय एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जहां उसका लोकतांत्रिक भविष्य उन व्यक्तियों के हाथों में आकार ले रहा है, जो साहस, संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच के साथ सार्वजनिक जीवन में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सूची उन लोगों को सम्मानित करने का प्रयास है, जिनका कार्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है।



सह-संस्थापक रेजिना कैसेंड्रा ने कहा कि चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 में शामिल सभी व्यक्तित्व एक ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अधिक समावेशी, मानवीय और भविष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों की पहलें पारंपरिक प्रणालियों को नई दिशा देती हैं और बड़े स्तर पर सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।



आईएएस अधिकारी श्रीमती हरि चंदना को प्रशासन में लोगों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने शासन को केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक सीमित न रखते हुए उसे नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया है। तकनीक और नवाचार के प्रभावी उपयोग के माध्यम से उन्होंने सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने और सेवा वितरण को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है।



अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान श्रीमती हरि चंदना कई ऐसी पहलों से जुड़ी रही हैं, जिनका उद्देश्य जनसहभागिता को सरल बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक उत्तरदायी बनाना और यह सुनिश्चित करना रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे। उनकी कार्यशैली को सक्रिय, समाधान-केंद्रित और नवाचार-प्रधान माना जाता है, जिसमें पारंपरिक शासन प्रणालियों को नागरिक-अनुकूल स्वरूप देने पर विशेष बल दिया गया है।



डेमोक्रेटिक संघ द्वारा दिया गया यह सम्मान इस बात का संकेत है कि देश में अब ऐसे प्रशासकों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जो परंपरागत ढांचे से आगे बढ़कर दीर्घकालिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में कार्य कर रहे हैं। चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 भारत में उभर रहे नेतृत्व की विविधता और गहराई को दर्शाती है और उन प्रयासों को मान्यता देती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर साकार कर रहे हैं।



डेमोक्रेटिक संघ ने यह भी घोषणा की है कि चेंज मेकर्स लिस्ट 2025 में शामिल चयनित व्यक्तियों को संगठन के वार्षिक फोरम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। यह फोरम नीति-निर्माताओं, सामाजिक नेताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जागरूक नागरिकों को एक मंच पर लाकर भारत में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा पर सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करता है।



तेज़, पारदर्शी और मानवीय प्रशासन की बढ़ती सार्वजनिक अपेक्षाओं के बीच, आईएएस अधिकारी श्रीमती हरि चंदना जैसी अधिकारी एक नई पीढ़ी के चेंज मेकर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दृष्टि, प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं।