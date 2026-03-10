सूरत : महिला दिवस पर शेल्बी अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग का उद्घाटन, बाइक रैली का आयोजन

सूरत। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सूरत के रांदेर रोड स्थित शेल्बी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा महिला स्वास्थ्य और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष बाइक रैली का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सूरत महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजन पटेल, यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश पाटिल और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिलभाई मद्रासी की प्रेरक उपस्थिति में अस्पताल में शुरू किए गए नए ऑन्कोलॉजी विभाग और आधुनिक रेडियोथेरपी सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया।

इस मौके पर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का निःशुल्क अभियान भी घोषित किया गया। इसके तहत देशभर में स्थित शेल्बी अस्पताल की सभी शाखाओं में बालिकाओं को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जाएगी, ताकि भविष्य में महिलाओं में होने वाले कैंसर के खतरे को कम किया जा सके।

इस कार्यक्रम में शेल्बी अस्पताल, सूरत के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव निरव शाह ने कहा कि अस्पताल में नई कैंसर और रेडियोथेरपी सेवाओं की शुरुआत के साथ अब विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं।

हमारे पास मेडिकल, रेडिएशन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम मौजूद है, जिससे मरीजों को कैंसर से जुड़ी सभी तरह की उपचार सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। आधुनिक उपचार सुविधाएं, अनुभवी चिकित्सक और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से मरीजों को समय पर निदान और प्रभावी उपचार मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में बढ़ रहे कैंसर के मामलों को ध्यान में रखते हुए कैंसर के समय रहते निदान और रोकथाम के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना था। सुबह 9:30 बजे शुरू हुई यह बाइक रैली शेल्बी अस्पताल से प्रारंभ होकर ताड़वाड़ी चार रास्ता, अजमेर चौक, चौकसीवाड़ी, गुजरात गैस सर्कल और अडाजन पाटिया मार्ग से होते हुए फिर शेल्बी अस्पताल पर समाप्त हुई।

रैली के समापन के बाद भाग लेने वाली महिला बाइकर्स को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजन पटेल, यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश पाटिल और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिलभाई मद्रासी द्वारा निर्धारित स्थल से शेल्बी अस्पताल तक एस्कॉर्ट किया गया, जहां रेडियोथेरपी विभाग का औपचारिक उद्घाटन किया गया।