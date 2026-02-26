सूरत में 'क्राइम मंथन': अगले 5 साल के लिए बनेगा सुरक्षा का रोडमैप, AI और आधुनिक तकनीक से लैस होगी पुलिस

सूरत शहर में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दो दिन की हाई-लेवल क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सिटी लाइट क्षेत्र स्थित साइंस सेंटर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अनुपम सिंह गहलोत कर रहे हैं।

सम्मेलन में शहर पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ PI, PSI और कांस्टेबल सहित 200 से अधिक अधिकारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि अगले पांच वर्षों के लिए एक मजबूत सुरक्षा रोडमैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बढ़ते साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल ठगी और सोशल मीडिया आधारित अपराधों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत चर्चा की जा रही है। पुलिस विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यापक उपयोग के जरिए अपराध रोकथाम और त्वरित समाधान के नए मॉडल विकसित करने की योजना बना रहा है।

अधिकारियों ने डेटा एनालिसिस, स्मार्ट सर्विलांस और इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। युवाओं को निशाना बनाने वाले साइबर फ्रॉड के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान और तकनीकी प्रशिक्षण भी एजेंडा में शामिल हैं।

पुलिस फोर्स को आधुनिक उपकरणों और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की ट्रेनिंग देकर तेज़ और प्रभावी रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई जा रही है।

इस दो दिवसीय क्राइम मंथन से निकलने वाले सुझावों को भविष्य की कार्ययोजना का आधार बनाया जाएगा। इसे सूरत को अधिक सुरक्षित, सतर्क और टेक्नोलॉजी-सक्षम शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस विभाग का मानना है कि इस पहल से नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना और अधिक मजबूत होगी।