भारत में बिज़नेस कंटिन्युइटी प्लानिंग: आउटेज, साइबर हमलों और डाउनटाइम से मिले सबक

मुंबई (महाराष्ट्र), जनवरी 29: साइबर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर, बिजली कटौती और क्लाउड डिसरप्शन जैसी घटनाओं ने हाल के वर्षों में भारतीय कंपनियों के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिज़नेस कंटिन्युइटी प्लानिंग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

जो संगठन तेजी से उबर पाते हैं, वे जरूरी नहीं कि सबसे बड़े IT बजट वाले हों, बल्कि वे होते हैं जिनके पास अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और नियमित रूप से टेस्ट की गई कंटिन्युइटी रणनीतियाँ होती हैं।

हालिया बाधाओं से मिली सीख

विभिन्न उद्योगों में हुए बड़े आउटेज ने आपदा प्रबंधन की कमियों को उजागर किया। कई मामलों में बिखरे हुए बैकअप सिस्टम, मैनुअल प्रक्रियाएँ और बिना टेस्ट किए गए रिकवरी प्लान के कारण रिकवरी में देरी हुई।

इन घटनाओं ने यह साबित किया कि बैकअप, डिज़ास्टर रिकवरी और बिज़नेस कंटिन्युइटी को एकीकृत रणनीति के रूप में अपनाना जरूरी है।

कंटिन्युइटी की रीढ़ – बैकअप और रिकवरी

महत्वपूर्ण सिस्टम को जल्दी और भरोसेमंद तरीके से बहाल करने की क्षमता ही प्रभावी बिज़नेस कंटिन्युइटी की बुनियाद है।

NAKIVO ऑटोमेटेड बैकअप, रेप्लिकेशन, साइट रिकवरी ऑर्केस्ट्रेशन और नियमित बैकअप वेरिफिकेशन व टेस्टिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से इस प्रक्रिया को मज़बूती देता है।

ये क्षमताएँ संकट के समय अनिश्चितता को कम करती हैं और तेज़ निर्णय लेने में मदद करती हैं।

NAKIVO के VP (प्रोडक्ट मैनेजमेंट) सर्गेई सेरद्युक कहते हैं, “हाइब्रिड IT वातावरण के बढ़ते उपयोग के साथ बैकअप और रिकवरी की जटिलता भी बढ़ गई है। ऑन-प्रिमाइसेस और क्लाउड के लिए अलग-अलग टूल इस्तेमाल करने से लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। इसलिए व्यवसायों को ऐसे सॉल्यूशन चुनने चाहिए जो भरोसेमंद, सुविधाजनक और सरल हों, ताकि जोखिम कम हो और संचालन सुचारू रहे।”

IT से आगे की योजना

आधुनिक बिज़नेस कंटिन्युइटी केवल सर्वर और स्टोरेज तक सीमित नहीं है। इसमें लोग, प्रक्रियाएँ और टूल भी शामिल हैं। भारतीय कंपनियाँ अब स्पष्ट इन्सिडेंट रिस्पॉन्स भूमिकाएँ, रिकवरी प्राथमिकताएँ और नियमित मॉक ड्रिल व टेस्टिंग पर ध्यान दे रही हैं। तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन असली सफलता तैयारी और समन्वय से मिलती है।

कंप्लायंस से कॉन्फिडेंस तक

नियमों और ग्राहकों की अपेक्षाओं के बढ़ने के साथ, बिज़नेस कंटिन्युइटी अब केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह भरोसे का भी मामला बन चुकी है।

NAKIVO Backup & Replication जैसे समाधान संगठनों को रिएक्टिव रिकवरी से प्रोएक्टिव रेज़िलियंस की ओर ले जाते हैं, जिससे किसी भी व्यवधान के समय व्यवसाय पूरी तरह तैयार रहते हैं।