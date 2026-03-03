सूरत : सनराइज विद्यालय का वार्षिक महोत्सव 'अभिव्यक्ति 2026' शानदार तरीके से हुआ

सूरत। सनराइज विद्यालय का वार्षिक महोत्सव 'अभिव्यक्ति 2026' रविवार को सरदार स्मृति भवन में शानदार और पवित्र माहौल में हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यार्थीओके कलात्मक, अभिव्यक्ति, संस्कृति और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला।

सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान, ऊर्जा और पॉजिटिविटी के प्रतीक दीप जलाने से हुई।

स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर संजयभाई बलदानिया और ब्रांच हेड आशीषभाई बलदानिया ने फूलों का गुलदस्ता देकर चीफ गेस्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया।

कल्चरल कार्यक्रम के दौरान, छोटे और बड़े विद्याथिओं ने मनमोहक डांस, शानदार ड्रामा, लोक नृत्य और देशभक्ति के प्रोग्राम पेश किए। स्टूडेंट्स के टैलेंट, कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत ने वहां मौजूद पेरेंट्स और गेस्ट्स को अश्चर्य चकित कर दिया।

प्रोग्राम के दौरान, एकेडमिक फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अपने इंस्पायरिंग एड्रेस में, चीफ गेस्ट ने ज़िंदगी में डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और डिटरमिनेशन की इंपॉर्टेंस बताई और स्टूडेंट्स को लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी।

यह सालाना फेस्टिवल टैलेंट, कल्चर और एक्सीलेंस का एक खूबसूरत संगम था और सभी के लिए यादगार बन गया।