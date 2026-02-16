सूरत : वेसू, अलथान और डुमस में 19 फरवरी को पानी की किल्लत; मेन लाइन में वाल्व बदलने के कारण सप्लाई रहेगी बंद

सूरत।सूरत नगर निगम (SMC) द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 19 फरवरी को जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

सरथाना से खटोदरा तक बिछी अलथान, वेसू और डुमस वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों की मुख्य राइजिंग लाइन में वाल्व बदलने का काम किया जाना है, जिसके चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, वाल्व बदलने का यह तकनीकी कार्य गुरुवार, 19 फरवरी को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। मरम्मत कार्य चलने तक संबंधित इलाकों के अंडरग्राउंड टैंक नहीं भरे जा सकेंगे। इस कारण अठवा ज़ोन (दक्षिण-पश्चिम) के वेसू, अलथान और डुमस जैसे बड़े क्षेत्रों में नल से पानी नहीं आएगा।

प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाके इस प्रकार है।

वेसू क्षेत्र: वेसू गमताल, सोमेश्वर चौकड़ी, सुडा भवन, जी.डी. गोयनका कैनाल रोड, रत्नराज, हेगड़ेवार, रॉयल पैराडाइज, सूर्या हेरिटेज, इको गार्डन, सुमन शैल और सुमन सागर के आसपास के रिहायशी क्षेत्र।

मगदल्ला और रुंढ: हाई-टेक एवेन्यू, एलएंडटी कॉलोनी, ओएनजीसी फेज-II, नंदिनी-1, 2, 3 और आसपास की सोसायटियां।

डुमस और गवियर: गवियर गांव, डुमस, कादी फलिया, सुल्तानाबाद, भीमपोर गांव, सैटेलाइट बंगला, अवध यूटोपिया और हवाई अड्डा क्षेत्र।

अलथान और भीमराड: टी.पी. 42 और 43 के अंतर्गत भीमराड, ड्रीम सिटी खजोद, भीमराड गांव, सरसाना गांव के साथ-साथ टी.पी. 36 और 37 के सभी क्षेत्र।

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे 19 फरवरी के लिए पहले से ही पर्याप्त पानी का स्टॉक कर लें। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, हालांकि पाइपलाइन खाली होने के कारण सप्लाई के शुरुआती समय में पानी का दबाव कम रह सकता है।