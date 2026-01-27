व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में सीख, आनंद और रोमांच से भरी एक यादगार रात

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत और ज्ञानवर्धक नाइट कैंप का आयोजन किया, जिसमें पूरा विद्यालय परिसर सीखने, रचनात्मकता और उत्साह से भर उठा। इस कैंप में शैक्षणिक गतिविधियों और मनोरंजन का सुंदर समन्वय देखने को मिला, जिसने विद्यार्थियों के लिए इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया।

नाइट कैंप का प्रमुख आकर्षण आकाश दर्शन (स्काई गेज़िंग) गतिविधि रही, जहाँ विद्यार्थियों ने रात के आकाश की सुंदरता को देखकर जिज्ञासा और रोमांच का अनुभव किया। रचनात्मकता को और बढ़ाने के लिए बच्चों ने घड़ी निर्माण और चंद्रमा निर्माण जैसी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे उनमें रचनात्मक सोच, समय की समझ और वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हुआ।

इसके बाद आयोजित जादू शो ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण को आनंद और आश्चर्य से भर दिया। इसके अलावा अन्य सुव्यवस्थित गतिविधियों ने विद्यार्थियों को पूरे कैंप के दौरान सक्रिय और प्रसन्न बनाए रखा।

इस नाइट कैंप का उद्देश्य कक्षा से बाहर अनुभवात्मक सीख, टीम वर्क, आत्मविश्वास और खोज की भावना को प्रोत्साहित करना था। यह सफल आयोजन एक बार फिर व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल की समग्र शिक्षा और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।