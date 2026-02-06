डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘महारानी’ का जादू, सिनेमाघरों के बाद अब JOJO ऐप पर दर्शकों में भारी आकर्षण

गुजरात: गुजराती सिनेमा की अत्यंत लोकप्रिय और दिल छू लेने वाली सोशल कॉमेडी फिल्म ‘महारानी’ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है।

बड़े पर्दे पर धूम मचाने के बाद, यह फिल्म अब प्रसिद्ध गुजराती OTT प्लेटफॉर्म JOJO ऐप पर रिलीज की गई है, जहाँ इसे दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है।

नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक विरल शाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म को राम मोरी और हार्दिक सांगानी ने लिखा है। यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।

फिल्म की कहानी के केंद्र में श्रद्धा डांगर द्वारा निभाया गया ‘रानी’ का किरदार है, जो एक मासूम और मजाकिया कामवाली के रूप में मानसी पारेख और ओजस रावल के मॉडर्न घर में एंट्री करती है।

इन किरदारों के बीच की नोकझोंक और उससे पैदा होने वाली मजेदार स्थितियां दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। मानसी पारेख, श्रद्धा डांगर, ओजस रावल और अनुभवी कलाकार संजय गोरडिया की दमदार एक्टिंग ने इस फिल्म को हर वर्ग के लिए मनोरंजक बना दिया है।

JOJO ऐप पर फिल्म के स्ट्रीम होने से अब विदेशों में रहने वाले गुजराती भी घर बैठे इस फिल्म का आनंद ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स की क्लिप्स भी काफी वायरल हो रही हैं।

इस सफलता पर JOJO ऐप के फाउंडर और CEO ध्रुविन शाह कहते हैं, "हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि गुजराती दर्शकों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट कंटेंट मिले।

'महारानी' जैसी हिट फिल्म को JOJO ऐप पर मिल रहा रिस्पॉन्स यह दर्शाता है कि दर्शक अच्छी कहानियों को देखने के लिए उत्सुक हैं। हमें गर्व है कि हम इस डिजिटल माध्यम के जरिए दुनिया भर के गुजरातियों को उनके परिवार के साथ घर बैठे श्रेष्ठ सिनेमा का आनंद दे पा रहे हैं।"

JOJO ऐप की बात करें तो, यह बहुत कम समय में गुजराती मनोरंजन जगत का एक विश्वसनीय नाम बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ कंटेंट परोसने के उद्देश्य के साथ इस ऐप पर ‘महारानी’ जैसी फिल्मों के अलावा कई वेब सीरीज और ड्रामा भी उपलब्ध हैं।

अगर आप अभी तक इस कॉमेडी सफर का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही JOJO ऐप पर ‘महारानी’ देख सकते हैं।