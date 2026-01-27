सूरत (गुजरात) [भारत], 27 जनवरी: वैश्विक बाजार की ओर दृष्टि रखने वाली इस कंपनी की जड़ें अत्यंत गहरी और मजबूत हैं। परदादा, दादा और पितामह से विरासत में मिली एक बीज या पौधा आज वटवृक्ष बन चुका है, जिसके पीछे 75 वर्षों से अधिक का समर्पण और योगदान निहित है।

● K2 ब्यूटी बार के MOM’S TOUCH ऑर्गेनिक साबुन का नया लक्ष्य: #IPO और वैश्विक बाजार

● K2 ब्यूटी बार (NGO) एवं डॉ. केतन हिरपरा लिमिटेड कंपनी (सूरत)

घरेलू या ऑर्गेनिक, रसायन-मुक्त और स्वास्थ्य-उद्देश्य से बनाए गए जड़ी-बूटियों, पत्तों, फलों और उनके अर्क के मिश्रण से तैयार ऑर्गेनिक साबुन की इस विरासत को उच्च गुणवत्ता प्रदान कर गाँव-गाँव से सूरत तक पहुँचाने का श्रेय डॉ. केतन हिरपरा को जाता है।

उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए और वर्तमान समय में होने वाली बीमारियों, त्वचा की समस्याओं, स्किन रैशेज और बालों से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए MOM’S TOUCH ब्रांड के अंतर्गत 350 से अधिक प्रकार के उपयोगी और ऑर्गेनिक होममेड साबुन लोगों तक पहुँचाए।

इसके अतिरिक्त, Gen-Z द्वारा आसानी से उपयोग किए जा सकें ऐसे विश्वसनीय ऑर्गेनिक प्रोटीन शैम्पू और कंडीशनर भी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

आज के समय में प्रदूषित हवा, AC ऑफिस, कटते जंगलों से बढ़ते प्रदूषण, त्वचा संबंधी समस्याएँ, खुजली और फंगल इंफेक्शन से सुरक्षा देने हेतु नीम की गुठली, टेसू (पलाश) के फूलों के अर्क से बने फेसवॉश, डे-नाइट सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स, तथा त्वचा को पुनर्जीवित करने वाले बादाम तेल और आर्गन ऑयल से बने सीरम भी कंपनी द्वारा विश्वसनीय रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, वटवृक्ष बन चुकी इस कंपनी ने अब ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और कलर कॉस्मेटिक्स की दुनिया में थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य भी शुरू किया है। इसका संपूर्ण श्रेय डॉ. केतन हिरपरा के सहयोगी अनुज राठौड़, कपिल सर और आरती मैम को जाता है, जो डॉ. केतन हिरपरा के पदचिह्नों पर चलते हुए इस ऑर्गेनिक ब्रांड और लिमिटेड कंपनी को वैश्विक बाजार में स्थापित करने हेतु निरंतर कार्यरत हैं। वे नियमित रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर क्लासेस और सेमिनार भी आयोजित करते रहते हैं।

वैश्विक स्तर पर उड़ान भर रही यह लिमिटेड कंपनी अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहकर आगे बढ़ना चाहती है, ताकि महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित किए जा सकें।