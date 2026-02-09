लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों का भव्य ग्रेजुएशन समारोह

On
सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों का भव्य ग्रेजुएशन समारोह

सूरत। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों के लिए हर्ष, गर्व और उत्साह से भरा ग्रेजुएशन डे समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह ने विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रारंभिक शैक्षणिक वर्षों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर अब प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी की।

कार्यक्रम की शुरुआत अभिभावकों के स्वागत के साथ हुई, जिसके पश्चात विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। ग्रेजुएशन गाउन और कैप में सजे नन्हे विद्यार्थियों ने मधुर गीतों, मनमोहक नृत्य और आत्मविश्वास से भरे मंच प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। उनके भावों में विद्यालय द्वारा दिए गए संस्कार और सीख स्पष्ट रूप से झलक रहे थे।

अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्राचार्या श्रीमती पूर्विका सोलंकी ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यही वह आधार है जो बच्चों में मूल्य, जिज्ञासा और रचनात्मकता का विकास करता है।

उन्होंने शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों के निरंतर सहयोग की सराहना की तथा विद्यार्थियों को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

समारोह का सबसे प्रतीक्षित क्षण तब आया जब प्रत्येक विद्यार्थी ने मंच पर गर्व के साथ ग्रेजुएशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया। तालियों की गूंज और अभिभावकों की मुस्कान के बीच बच्चों की चमकती आँखों ने इस पल को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की गई। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल का यह ग्रेजुएशन डे केवल एक समारोह नहीं, बल्कि विकास, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का उत्सव था — यह संदेश देता हुआ कि हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे कदम से शुरू होती है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat PNN

Related Posts

रीजनरेटिव मेडिसिन, वैज्ञानिक अनुसंधान और लॉन्गेविटी साइंस में डॉ. प्रभु मिश्रा की ऐतिहासिक उपलब्धि

रीजनरेटिव मेडिसिन, वैज्ञानिक अनुसंधान और लॉन्गेविटी साइंस में डॉ. प्रभु मिश्रा की ऐतिहासिक उपलब्धि

सूरत : डुमस समुद्र तट पर सजेगा कला का उत्सव, 21–22 फरवरी को होगा ‘डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026’

सूरत : डुमस समुद्र तट पर सजेगा कला का उत्सव, 21–22 फरवरी को होगा ‘डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026’

सूरत :  लोकलुभावन नाटक का दौर खत्म, अब राष्ट्रनिर्माण की राजनीति : अरविंद सिंह

सूरत :  लोकलुभावन नाटक का दौर खत्म, अब राष्ट्रनिर्माण की राजनीति : अरविंद सिंह

सूरत: गजेरा परिवार के 'लक्ष्मी ग्रुप' पर आयकर विभाग का बड़ा छापा

सूरत: गजेरा परिवार के 'लक्ष्मी ग्रुप' पर आयकर विभाग का बड़ा छापा