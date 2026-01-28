सूरत : शारदा विद्यामंदिर में फन फेयर का आयोजन, पढ़ाई के साथ मनाया सीख का उत्सव

सूरत। शारदा विद्यामंदिर गुजराती एवं इंग्लिश मीडियम तथा एस.वी.एम. इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में 19 और 20 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय वार्षिक फन फेयर आयोजित किया गया। आयोजित वार्षिक फन फेयर उल्लास और रचनात्मकता से सराबोर नजर आया। स्कूल परिसर में सुबह से ही चहल-पहल रही और विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से माहौल पूरी तरह उत्सवमय बन गया।

स्टूडेंट काउंसिल द्वारा शिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित इस फन फेयर का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई से आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुभव देना था। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। फन फेयर में खानपान के विभिन्न स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। दक्षिण और उत्तर भारतीय व्यंजनों के साथ पॉपकॉर्न, जूस, चाय-कॉफी और घर में बने स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को खूब पसंद आए। इसके अलावा संगीत, नृत्य, कला व क्राफ्ट से जुड़े स्टॉलों ने बच्चों की प्रतिभा को मंच दिया।

खास बात यह रही कि स्टॉल संचालन से लेकर व्यवस्थाओं तक की जिम्मेदारी छात्रों ने खुद संभाली। इससे उन्हें योजना बनाना, संवाद करना और सामूहिक रूप से कार्य करना सीखने का अवसर मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

कार्यक्रम की सफलता पर ट्रस्टी श्री उमाकांतभाई आचार्य और श्री योगी आचार्य, प्राचार्य श्री नरेंद्र चावड़ा, श्रीमती हीना अध्वर्यु और श्रीमती शालिनी परमार ने छात्र परिषद, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि शारदा विद्यामंदिर और एस.वी.एम. स्कूल भविष्य में भी इसी तरह के रचनात्मक और शैक्षणिक आयोजनों के जरिए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कार्य करता रहेगा।