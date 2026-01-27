सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया

बमरोली रोड पांडेसरा स्थित श्री कृष्णाराज विद्यालय, 78 छत्रपति शिवाजी नगर में सोमवार, 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नर्सरी से 5 तक तथा हिन्दी माध्यम की कक्षा नर्सरी से 12 तक के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण से आसपास की सोसायटियों में सामाजिक जन-जागृति के उद्देश्य से विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, देशभक्तों के नाम, ‘वंदे मातरम्’, ‘भारत माता की जय’ और ‘जय जवान, जय किसान’ जैसे नारों के माध्यम से नगरवासियों को प्रेरित किया और राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

प्रभात फेरी के समापन के पश्चात विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विविध देशभक्ति गीत, शौर्य गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, नृत्य प्रस्तुतियां तथा देशभक्ति पर आधारित शायरी विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिन्हें उपस्थितजनों ने सराहा।

कार्यक्रम में विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा, ट्रस्टीगण, प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने 77वें गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उन्होंने संविधान के अर्थ, महत्व और नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सरल शब्दों में समझाया तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित किया।

प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में स्वच्छ भारत अभियान, जल सुरक्षा, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और स्वदेशी अपनाओ जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्तों के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों को प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त कर विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस के महत्व से अवगत कराया। अंत में शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं विद्यार्थियों द्वारा भारत माता का पूजन कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति की गई। समग्र कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका सरिता साईंसिंह द्वारा किया गया।