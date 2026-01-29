समांथा रुथ प्रभु, ऋषभ पंत के साथ गुड गेम  की ग्लोबल एंबेसडर बनीं

January 28th, 2026: गुड गेम, दुनिया का पहला लाइव ग्लोबल गेमिंग रियलिटी शो, जो भारत के पहले ग्लोबल गेमिंग सुपरस्टार की तलाश में है, ने आज भारत में अपनी शुरुआत का ऐलान किया है।

जानी-मानी एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और यूथ आइकन सामंथा रुथ प्रभु को भारत के सबसे डायनामिक क्रिकेट आइकन ऋषभ पंत और भारत के सबसे प्रभावशाली गेमिंग क्रिएटर्स में से एक उज्ज्वल चौरसिया (टेक्नो गेमर्ज़) के साथ ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

गुड गेम ने एक करोड़ रुपये (100,000 लाख अमेरिकी डॉलर) की भारी-भरकम पुरस्कार राशि की भी घोषणा की, जो भारत में किसी भी रियलिटी शो के विजेता के लिए सबसे अधिक राशियों में से एक है, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया गया।

गुड गेम शो में सालाना 100 करोड़ रुपये तक के निवेश की योजना बना रहा है, और अभी ब्रांड पार्टनर्स और स्पॉन्सर्स को इस अनोखे प्रतियोगी शो से जुड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है, जो भारत के युवा दर्शकों के बीच कम से कम 500 मिलियन लोगों तक पहुंचने का वादा करता है।

पहली बार इस तरह के प्रतियोगी रियलिटी फ़ॉर्मेट के रूप में तैयार किया गया गुड गेम, देश में प्रतिस्पर्धी गेमिंग की एक नई शुरुआत है, जहाँ ई-स्पोर्ट्स, मनोरंजन और असली प्रदर्शन एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है।

प्रतिभागियों को न सिर्फ़ उनकी गेमिंग स्किल्स पर, बल्कि क्रिएटिविटी, ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस और प्रेशर में परफॉर्मेंस पर भी टेस्ट किया जाएगा - जो एक प्रोफेशन और पॉपुलर कल्चर के रूप में गेमिंग की बदलते ट्रेंड्स को भी दिखाता है। ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन https://www.goodgameshow.tv/india-audition-application पर खुल चुके हैं, जिसमें एमेच्योर और प्रोफेशनल गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और परफॉर्मर्स को आमंत्रित किया जा रहा है।

भारत में इस शो के लॉन्च पर बात करते हुए, गुड गेम के फाउंडर राय कॉकफील्ड ने कहा कि “भारत दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट और गेमिंग कम्युनिटी में से एक है, और हमें खुशी है कि हम भारत में पहली बार इन दोनों वर्गों के बीच के अंतर को खत्म कर रहे हैं।

गुड गेम पूरे भारत की प्रतिभाओं को वैश्विक पहचान और ज़िंदगी भर के मौकों के लिए रास्ता बनाने में मदद करेगा, जिससे ज़िंदगी और करियर बदल जाएंगे। हमने उन ब्रांड्स से भी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखी है जो इस अनोखे मौके के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले कंटेंट, मज़बूत कम्युनिटी और सर्वाधिक संभावनाओं वाले बिज़नेस का संगम है। मैं अपने एंबेसडर्स का बहुत आभारी हूं जिन्होंने शो को अपना पूरा समर्थन और माहिर अनुभव दिया है, जो भारत के पहले ग्लोबल गेमिंग सुपरस्टार को ढूंढने में बहुत ज़रूरी होगा।”

गुड गेम इंडिया के साथ अपनी सहभागिता के बारे में बात करते हुए, सामंथा रूथ प्रभु ने कहा कि “गुड गेम दिखाता है कि आज सपने कैसे बदल रहे हैं। प्रतिभा अब एक ही सांचे में फिट नहीं होता, और महत्वाकांक्षा अब एक ही रास्ते पर नहीं चलती। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो बात मुझे उत्साहित करती है, वह यह है कि यह क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और दबाव में परफॉर्म करने के साहस को पहचानता है, जबकि युवा भारतीयों को ग्लोबल स्टेज पर देखे जाने का मौका देता है। यह सिर्फ़ एक शो नहीं है - यह अगली पीढ़ी के लिए सफलता कैसी दिख सकती है, इसे फिर से तय करने का एक मौका है।”

ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अब खुले हैं

गुड गेम इंडिया ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अब खुले हैं और 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। चुने गए प्रतिभागियों को सीधे 14 और 15 फरवरी को मुंबई और 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को दिल्ली में इन-पर्सन ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा।

रजिस्टर करने के लिए, आवेदकों को एप्लीकेशन पेज पर जाना होगा और एक छोटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। इसमें बेसिक व्यक्तिगत जानकारी भरना, पसंदीदा ऑडिशन शहर (दिल्ली या मुंबई) चुनना, गेमर, क्रिएटर या एंटरटेनर के तौर पर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए एक छोटा लिखित परिचय देना, और उन्हें क्यों लगता है कि वे इस शो के लिए सही हैं, और खुद का परिचय देते हुए एक मिनट तक का वीडियो अपलोड करना शामिल है, और अगर वे चाहें तो कोई भी संबंधित स्किल्स दिखा सकते हैं।