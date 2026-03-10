मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री नितेश राणे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जल परिवहन क्रांति

महाराष्ट्र के समुद्री परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई से विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) के बीच ‘M2M Princess’ Ro-Pax फेरी सेवा की सफल शुरुआत हुई है।

इस सेवा के माध्यम से राज्य में जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और समुद्री बुनियादी ढांचे की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

1 मार्च को मत्स्यव्यवसाय और बंदरगाह मंत्री तथा सिंधुदुर्ग के पालकमंत्री नितेश राणे के हाथों इस सेवा का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से साकार हुआ यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस पहल से राज्य सरकार की आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने और कोकण तट को तेज़ी से जोड़ने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

दूरदर्शी नेतृत्व से साकार हुआ प्रोजेक्ट

मुंबई–विजयदुर्ग Ro-Pax फेरी सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र की लंबी तटरेखा की समुद्री क्षमता का प्रभावी उपयोग करने के उद्देश्य से की गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समुद्री विकास और तटीय बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। इसी नीति के तहत जल परिवहन सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस परियोजना के क्रियान्वयन में बंदरगाह और मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्ग के पालकमंत्री नितेश राणे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोकण क्षेत्र के विकास और संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं।

उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी जल परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका

इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।

राज्य के प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों का प्रशासन, प्रबंधन और विकास महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस नई फेरी मार्ग की योजना, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और प्रोत्साहन देने में बोर्ड ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

महाराष्ट्र की 877 किलोमीटर लंबी तटरेखा राज्य के लिए एक बड़ी संभावना मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समुद्री परिवहन और यात्री सेवाओं को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड लगातार नए उपक्रम शुरू कर रहा है।

‘M2M Princess’ – आधुनिक Ro-Pax फेरी

इस परियोजना का मुख्य केंद्र ‘M2M Princess’ नामक आधुनिक Ro-Pax (Roll-On / Roll-Off Passenger) फेरी है। इस जहाज में यात्रियों के साथ वाहनों का परिवहन भी किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

● यात्री क्षमता: लगभग 626 यात्री

● कार क्षमता: लगभग 40 चारपहिया वाहन

● बाइक क्षमता: लगभग 25 दोपहिया वाहन

● यात्रा समय: मुंबई से विजयदुर्ग लगभग 7 घंटे

Ro-Pax प्रणाली के कारण यात्री अपनी गाड़ियों को सीधे फेरी पर चढ़ाकर समुद्री मार्ग से यात्रा कर सकते हैं और गंतव्य स्थान पर उतरकर आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं।

फेरी में आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा।

तटीय यात्रा में बड़ा बदलाव

मुंबई से सिंधुदुर्ग तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में सामान्यतः 10 से 12 घंटे या उससे अधिक समय लगता है। लेकिन इस नई फेरी सेवा से यह यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दूरदर्शी नेतृत्व से शुरू हुई इस पहल के कारण महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में संपर्क और परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

समुद्री यात्रा के दौरान यात्रियों को अरब सागर के सुंदर दृश्य देखने का भी अवसर मिलेगा।

इस सेवा के प्रमुख लाभ

● हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा

● पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा

● यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी

● कोकण पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

● तटीय संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी

उद्घाटन को मिला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद

‘M2M Princess’ फेरी सेवा को शुरुआत से ही यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। उद्घाटन के दिन फेरी पूरी तरह हाउसफुल रही।

मुंबई और कोकण के बीच तेज समुद्री यात्रा की लंबे समय से मांग थी, जिसे इस सेवा ने पूरा किया है। पहले ही दिन मिला यह प्रतिसाद जल परिवहन की बड़ी क्षमता और लोकप्रियता को दर्शाता है।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र के सबसे सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और समृद्ध कोकणी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई से विजयदुर्ग तक सीधी फेरी सेवा शुरू होने से कोकण पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

अब मुंबई और आसपास के शहरों के पर्यटक वीकेंड ट्रिप के लिए आसानी से कोकण जा सकेंगे, जिससे स्थानीय होटल व्यवसाय, पर्यटन उद्योग और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इससे मुंबई और दक्षिण कोकण के बीच आर्थिक संबंध भी और मजबूत होंगे।

जल परिवहन क्रांति की शुरुआत

मुंबई–विजयदुर्ग Ro-Pax फेरी सेवा केवल एक नई यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जल परिवहन के नए युग की शुरुआत है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व, मंत्री नितेश राणे का मार्गदर्शन और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के प्रयासों से राज्य में मजबूत समुद्री परिवहन व्यवस्था विकसित करने का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

यह पहल प्रगति, नवाचार और दूरदर्शी शासन का प्रतीक मानी जा रही है।



मुंबई से विजयदुर्ग के बीच शुरू हुई ‘M2M Princess’ Ro-Pax फेरी सेवा महाराष्ट्र के समुद्री विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दूरदर्शी नेतृत्व, सक्षम प्रशासन और जनता के उत्साहपूर्ण समर्थन के साथ यह परियोजना भविष्य में महाराष्ट्र की तटीय संपर्क व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।

महाराष्ट्र की विस्तृत तटरेखा का उपयोग करते हुए जल परिवहन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर इस पहल से खुलते दिखाई दे रहे हैं।