लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट के बाद कमोडिटी मार्केट ट्रेंड्स पर ‘बजट से बुलियन तक’ स्पेशल सेशन का आयोजन किया

मार्केट एक्सपर्ट श्री देवेन चोकसी ने इन्वेस्टर्स को दी अहम गाइडेंस

On
सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट के बाद कमोडिटी मार्केट ट्रेंड्स पर ‘बजट से बुलियन तक’ स्पेशल सेशन का आयोजन किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने समृद्धि, नानपुरा, सूरत में ‘बजट से बुलियन तक – बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट के ट्रेंड्स को समझना’ विषय पर एक स्पेशल सेमिनार का आयोजन किया।

इस सेशन में बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट में संभावित बदलाव, खासकर बुलियन, मेटल्स और अन्य कमोडिटीज़ के प्राइस ट्रेंड्स पर विस्तार से चर्चा की गई। जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट श्री देवेन चोकसी ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट को लेकर अहम इनपुट और गाइडेंस दी।

अपने वेलकम एड्रेस में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी ने कहा कि बजट के बाद कमोडिटी मार्केट में आने वाले उतार-चढ़ाव को समझना इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बेहद आवश्यक है।

“ग्लोबल हालात, सरकारी नीतियाँ और बजट से जुड़े फैसले सीधे तौर पर कमोडिटी मार्केट को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में सही जानकारी और एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत अहम हो जाती है, और इसी उद्देश्य से इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।”

डी.आर.चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रसिद्ध मार्केट एक्सपर्ट  देवेन चोकसी ने बजट 2026 के बाद सोना-चांदी, मेटल्स और एनर्जी कमोडिटीज़ की कीमतों में संभावित रुझानों पर गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, महंगाई और जियो-पॉलिटिकल हालात का कमोडिटी मार्केट पर पड़ने वाले प्रभाव को सरल भाषा में समझाया।

श्री चोकसी ने कहा कि, “कमोडिटी मार्केट में निवेश करते समय लॉन्ग-टर्म विज़न, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और सोच-समझकर लिए गए फैसले बेहद ज़रूरी हैं।”उन्होंने इन्वेस्टर्स को मार्केट वोलैटिलिटी के बीच बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी।

सेमिनार में चैंबर के ऑनरेरी ट्रेजरर सीए  मितिश मोदी, कमेटी मेंबर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा चैंबर के ग्रुप चेयरमैन  कमलेश गजेरा ने प्रस्तुत की। पूरे सेशन को कैपिटल और कमोडिटी मार्केट कमेटी के एडवाइज़र  केतन दलाल ने मॉडरेट किया।

सेशन के दौरान आयोजित प्रश्न-उत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने मार्केट से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनके स्पष्ट और व्यावहारिक उत्तर देवेन चोकसी ने दिए।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat SGCCI

Related Posts

सूरत :  लोकलुभावन नाटक का दौर खत्म, अब राष्ट्रनिर्माण की राजनीति : अरविंद सिंह

सूरत :  लोकलुभावन नाटक का दौर खत्म, अब राष्ट्रनिर्माण की राजनीति : अरविंद सिंह

K2 ब्यूटी बार के MOM’S TOUCH ऑर्गेनिक साबुन का नया लक्ष्य: #IPO और वैश्विक बाजार

K2 ब्यूटी बार के MOM’S TOUCH ऑर्गेनिक साबुन का नया लक्ष्य: #IPO और वैश्विक बाजार

वेदों से लेकर रामचरितमानस तक, दिल्ली में गूंजा मुरारी बापू का संदेश

वेदों से लेकर रामचरितमानस तक, दिल्ली में गूंजा मुरारी बापू का संदेश

सूरत : शारदा विद्यामंदिर में फन फेयर का आयोजन, पढ़ाई के साथ मनाया सीख का उत्सव

सूरत : शारदा विद्यामंदिर में फन फेयर का आयोजन, पढ़ाई के साथ मनाया सीख का उत्सव