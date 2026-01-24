लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वाकानेडा स्थित माँ दधिमती धाम में प्राकट्य उत्सव 25 को, पहली बार मंदिर निर्माण के बाद आयोजन

पैदल निशान यात्रा, पूजा-अर्चना, हवन और भजनों के साथ महाप्रसाद का भी होगा आयोजन

सूरत जिले के वाकानेडा स्थित माँ दधिमती धाम में त्यागमूर्ति महर्षि की बहन राज राजेश्वरी लक्ष्मी स्वरूपा माँ दधिमती का प्राकट्य उत्सव रविवार, 25 जनवरी 2026 को भव्य रूप से मनाया जाएगा। यह आयोजन माँ दधिमती सेवा ट्रस्ट एवं दाधीच समाज के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें दिनभर अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

ट्रस्ट के सचिव हरिप्रसाद सुन्ठवाल ने बताया कि धाम पर यह 17वां प्राकट्य उत्सव है, लेकिन माँ दधिमती के मंदिर निर्माण के बाद यह पहला प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कारण समाज में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है।

ट्रस्ट के अध्यक्ष रामगोपाल कुदाल के अनुसार कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी, जो पूरे दिन चलेंगे। आयोजन के अंतर्गत गोडादरा एसएमसी गार्डन से माँ दधिमती धाम तक पैदल निशान यात्रा निकाली जाएगी। इसके पश्चात पूजा-अर्चना, दुग्धाभिषेक, हवन, मंगलपाठ एवं स्थानीय दाधीच कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

ट्रस्ट के मुरलीधर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के समापन के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी रखा गया है। ट्रस्ट की ओर से सभी स्वजातीय बंधुओं से आग्रह किया गया है कि वे अपने ईष्ट-मित्रों सहित पधारकर माताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

