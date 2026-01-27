सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सरसाना में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

चैंबर के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी ने ध्वजारोहण के बाद सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर चैंबर के पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, ग्रुप चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी सदस्य, लेडीज विंग और विमेन एंटरप्रेन्योर सेल के सदस्य, चैंबर मेंबर, एग्जीबिटर, विजिटर और स्टाफ उपस्थित रहे।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट श्री अशोक जीरावाला ने समारोह में मौजूद सभी अतिथियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभेच्छाएं दीं।

इस विशेष कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी रही। जिम्बाब्वे के इंडस्ट्री और कॉमर्स के डिप्टी मिनिस्टर श्री राज मोदी के साथ-साथ बोत्सवाना, घाना, अफगानिस्तान और इथियोपिया से आए मेहमान समारोह में शामिल हुए।

गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म श्री अवॉर्डी, चैंबर के पूर्व प्रेसिडेंट और डोनेट लाइफ के फाउंडर श्री नीलेश मंडलेवाला को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। चैंबर के पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्षों ने उन्हें पद्म श्री सम्मान मिलने पर बधाई देते हुए सूरत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए सराहना की।

इस अवसर पर चैंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री बिजल जरीवाला, ऑनरेरी ट्रेजरर सीए मितिश मोदी, पूर्व अध्यक्ष, चैंबर के सदस्य और स्टाफ सदस्यों ने एक-दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देकर कार्यक्रम को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न किया।