सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने गिरजाशंकर महादेव मंदिर में 12वीं बार कराया सामूहिक भोजन

सूरत के अलथान–वेसू क्षेत्र की अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति द्वारा गिरजाशंकर महादेव मंदिर, GIDC पांडेसरा में बारहवीं बार सामूहिक भोजन (प्रसाद) सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा 25 जनवरी 2026, रविवार को सुबह 8 बजे से आयोजित की गई।

यह आयोजन सत्यनारायण अग्रवाल (सेंटोसा) के सुपौत्र एकांश अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं राहगीरों को प्रसाद वितरित किया गया।

सेवा कार्य में समिति के राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, मुकेश गोयनका, दिलीप चिड़ावा, राकेश सिंफोनी, पंकज अग्रवाल, विष्णु केडिया, मनोज झुंझुनूवाला, रमेश ठाकुर, राकेश गुप्ता, अरुण अग्रवाल, पवन अग्रवाल सहित अनेक सदस्यों और समाजजनों ने सक्रिय भागीदारी की। सभी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसकर राहगीरों और श्रद्धालुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति ने बताया कि इस प्रकार के सेवा कार्य समाज में सहयोग, सद्भाव और सेवा भावना को मजबूत करने की दिशा में निरंतर किए जाते रहेंगे।