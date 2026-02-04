सूरत : ISPL सीजन-3: चेन्नई सिंघम्स ने अहमदाबाद लायंस को हराकर सीधे फाइनल में बनाई जगह

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन-3 के क्वालिफायर-1 मुकाबले में चेन्नई सिंघम्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अहमदाबाद लायंस को पांच विकेट से शिकस्त दी और सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह मुकाबला सोमवार को लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी दोनों ही विभागों में एकतरफा दबदबा देखने को मिला। हार के साथ अहमदाबाद लायंस को अब टूर्नामेंट में बने रहने के लिए क्वालिफायर-2 खेलना होगा।

अहमदाबाद लायंस की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही, खासकर अनिवार्य टेप बॉल ओवरों में। चेन्नई के अशिष पाल ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए तीन महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। लायंस के दोनों सलामी बल्लेबाज़—सिकंदरभाई भट्टी और प्रथमेश ठाकरे—मैच की पहली तीन गेंदों में ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

बिरेंद्र राम ने दो छक्कों की मदद से 13 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम को लय नहीं दिला सके। इसके बाद जगन्नाथ सरकार की कसी हुई गेंदबाज़ी ने अहमदाबाद की मुश्किलें और बढ़ा दीं। उन्होंने दो ओवर में मात्र पांच रन देकर दो विकेट झटके। अनूराग सरशार ने भी दो विकेट लेकर निचले क्रम को जल्द समेट दिया। अमित नाइक ने 15 गेंदों पर 20 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन उनकी कोशिश भी नाकाफी रही। पूरी अहमदाबाद टीम 9.4 ओवर में केवल 57 रन पर ढेर हो गई।

महज़ 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सिंघम्स ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज़ अपनाया। केतन म्हात्रे ने सिर्फ 9 गेंदों में 23 रन ठोकते हुए तूफानी पारी खेली और लक्ष्य को आसान बना दिया।

हालांकि नरेश वाडेकर शून्य पर आउट हो गए, लेकिन अमन यादव ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 11 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल थे। सरफराज खान (नाबाद 3 रन) ने उनका साथ निभाया। चेन्नई सिंघम्स ने 8 ओवर में 61/5 रन बनाकर मुकाबला दो ओवर शेष रहते अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ चेन्नई सिंघम्स ने ISPL सीजन-3 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि अहमदाबाद लायंस के लिए खिताब की राह अब और कठिन हो गई है।



