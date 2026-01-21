लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : हजीरा स्थित आर्सलर निपोन मित्तल स्टील टाउनशिप में हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन वसंत पंचमी 23 जनवरी को

On
सूरत : हजीरा स्थित आर्सलर निपोन मित्तल स्टील टाउनशिप में हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन वसंत पंचमी 23 जनवरी को

सूरत। आर्सलर निपोन मित्तल स्टील की सूरत के ओधोगिक नगर हजीरा स्थित आर्सलर निपोन मित्तल स्टील टाउनशिप में ANMS से जुड़े कर्मचारियों की पूजा कमेटी द्वारा वसंत पंचमी के अवसर पर 23 जनवरी 2026 को सरस्वती पूजा के दिन विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के विकास शर्मा ने बताया कि इस हास्य कवि सम्मेलन में दिनेश देशी घी (हास्य कवि) शाजापुर, डॉ आदित्य जैन (मंच संचालक एवं हास्य-पैरोड़ी) कोटा, दिपाली जैन 'जिया' (हास्य व्यंग्य) गाजियाबाद,  हीरामणि वैष्णव (हास्य-व्यंग्य) बिलासपुर, श्रद्धा शौर्य (ओजस्वी व राष्ट्र चेतना) नागपुर हास्य व्यंग्य गीत ग़ज़ल, वीर रस भरी प्रस्तूति देंगे।

विकास शर्मा ने बताया कि हजीरा स्थित इस टाउनशिप में वर्ष 2010 से वर्तमान तक के 17 वर्षों में सिर्फ 2021 व 2022 के वर्ष में कोरोना काल को अपवाद मानते हुए 15 कवि सम्मेलन आयोजित हुए हैं व इन 15 वर्षों में हर बार नए-नए कवि कवियत्रियों ने प्रस्तूति दी है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat AM/NS India

Related Posts

सूरत : किसी का अधिकार छीनना या हक का हनन करना सबसे बड़ा पाप : डॉ. राजेन्द्र दासजी महाराज

सूरत : किसी का अधिकार छीनना या हक का हनन करना सबसे बड़ा पाप : डॉ. राजेन्द्र दासजी महाराज

सूरत : भागवत कथा के श्रवण मात्र से धुल जाते मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप : बाल संत भोलेबाबाजी

सूरत : भागवत कथा के श्रवण मात्र से धुल जाते मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप : बाल संत भोलेबाबाजी

सार्वजनिक यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय R&D अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन

सार्वजनिक यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय R&D अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन

तटीय पर्यटन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AM/NS India ने सुवाली बीच को 350 सोलर लाइटों से रोशन किया

तटीय पर्यटन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AM/NS India ने सुवाली बीच को 350 सोलर लाइटों से रोशन किया