सूरत : मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प 10 जनवरी को, 800 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य

सूरत फाइनेंस एसोसिएशन की ओर से रिंग रोड कपड़ा बाजार स्थित अजंता शॉपिंग सेंटर के ए और बी विंग पार्किंग परिसर में 13वां मेगा रक्तदान शिविर शनिवार, 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और इसमें शहर के विभिन्न ब्लड बैंकों की टीमों का सहयोग रहेगा।

शिविर के प्रमुख प्रभारी सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष रक्तदान शिविर में 800 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में भाग लेने वाले सभी रक्तदाताओं को उपहार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार रक्तदाताओं के लिए एक विशेष पहल के तहत 1 लाख रुपये की बीमा राशि वाली व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी की व्यवस्था भी की गई है।

आयोजकों के अनुसार, रक्तदान उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, किन्नर समाज के अग्रणियों, रिक्शा और टेम्पो यूनियनों सहित अन्य संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। सूरत फाइनेंस एसोसिएशन द्वारा अजंता शॉपिंग सेंटर में अब तक आयोजित किए गए रक्तदान शिविरों में हजारों यूनिट रक्त का सफलतापूर्वक संग्रह किया जा चुका है।

इस मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प में गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष जंखना पटेल, सूरत पुलिस आयुक्त अनूपमसिंह गहलोत, जॉइंट पुलिस आयुक्त जमीर और फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हकीम की उपस्थिति भी रहेगी।

इस आयोजन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में संतोक नहर, अनिल कंकारिया, नरेश कोठारी, अनिल मेहता, ललित चौधरी, बजरंगसिंह कविया सहित सूरत फाइनेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजकों ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में रक्तदान कर इस मानवीय पहल को सफल बनाने की अपील की है।