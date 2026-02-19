लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष तैयारी; मेट्रो कार्य और ट्रैफिक जाम को देखते हुए 203 केंद्रों की सूची जारी

26 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं; जाम से बचने के लिए छात्रों को 1 घंटा पहले केंद्र पहुंचने की सलाह

सूरत : कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सूरत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि विद्यार्थी समय पर और सुरक्षित रूप से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।

शहर में चल रहे मेट्रो कार्य और विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए 203 ऐसे परीक्षा केंद्रों की पहचान कर उनकी सूची जारी की गई है, जहां ट्रैफिक का अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

अधिकारियों के अनुसार सुबह और दोपहर के समय शहर के कई इलाकों में भारी जाम की स्थिति रहती है। चौक बाजार, अठवागेट, वराछा, कटारगाम, ओलपाड, रांदेर, उधना, कामरेज और सचिन जैसे क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले या जिनका परीक्षा केंद्र इन इलाकों में है, उन्हें परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों के आसपास पार्किंग की अलग व्यवस्था की जाएगी। केंद्रों के समीप अनावश्यक वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि विद्यार्थियों को प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वहां मेटल डिटेक्टर और सघन जांच की व्यवस्था रहेगी। साथ ही परीक्षा के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को शांत वातावरण मिल सके।

इस वर्ष शहर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। अधिकारियों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को समय से पहले घर से भेजें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहन का उपयोग करें।

शिक्षा विभाग का कहना है कि बेहतर योजना और प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थी बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकें।

