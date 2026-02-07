सूरत : चैंबर के महिला उद्यमी सेल ने बिज़नेस प्रेजेंटेशन मीटिंग का आयोजन किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विमेन एंटरप्रेन्योर्स सेल (WEC) द्वारा शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को शाम 5:30 बजे अमोरे, सूरत में फीचर प्रेजेंटेशन के साथ बिज़नेस प्रेजेंटेशन मीटिंग का आयोजन किया गया।

उद्घाटन भाषण में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि “अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो डूबेंगे, लेकिन अगर अपना रास्ता खुद बनाएँगे तो तैरेंगे। नेटवर्किंग का मतलब है एक-दूसरे से जुड़ना और एक-दूसरे को अवसर देना। जब आप किसी को बिज़नेस देते हैं, तो वही व्यक्ति आपको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।”

उन्होंने कहा कि बिज़नेस में सफल होने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच ज़रूरी है। “जो आपको पसंद है वही करें। ज़िंदगी में अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है, इसलिए किसी की फोटोकॉपी न बनें, खुद का ब्रांड बनें। ज़िंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का सफ़र है, इसलिए हर पल का आनंद लें।”

उन्होंने महिला उद्यमियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और चैंबर हमेशा उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग देता रहेगा।

कार्यक्रम की शुरुआत विमेन एंटरप्रेन्योर्स सेल की चेयरपर्सन मिस अंकिता वालंद के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

“हर एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में एक मज़बूत प्लेटफॉर्म चाहिए और चैंबर ने महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। महिलाओं को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।”

पहला फीचर प्रेजेंटेशन WEC की को-चेयरपर्सन सुश्री मीनाक्षी भटनागर ने दिया, जिसमें उन्होंने बिज़नेस ग्रोथ, प्रेजेंटेशन स्किल्स और महिला उद्यमियों के विकास पर मार्गदर्शन दिया।

2026 विज़न बिज़नेस प्रेजेंटेशन सुश्री धारा शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भविष्य के बिज़नेस ट्रेंड्स और स्ट्रेटेजी पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के अंत में विमेन एंटरप्रेन्योर सेल की मेंबर सुश्री स्वाति सेठवाला ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

पूरे कार्यक्रम को महिला उद्यमियों से बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला।