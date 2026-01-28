सूरत : एम. नागराजन ने संभाला म्युनिसिपल कमिश्नर का पद, शहर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल के स्थानांतरण के बाद, नवनियुक्त कमिश्नर एम. नागराजन ने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। अहमदाबाद में गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉर्पोरेशन (GRTSC) के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे एम. नागराजन का छह दिन पहले सूरत ट्रांसफर किया गया था।

बुधवार सुबह वे मुगलीसरा स्थित सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुख्य प्रशासनिक इमारत पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से चार्ज ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सूरत के समग्र विकास को नई दिशा देने और शहर के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कमिश्नर एम. नागराजन ने कहा कि सूरत को विश्व के विकसित शहरों में गिना जाता है, इसलिए आने वाले समय में नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूलिंग पार्टी और प्रशासनिक विंग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ नए कंक्रीट विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। इसके अलावा, सूरत के युवाओं के लिए वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

नगर निगम के आगामी बजट को लेकर कमिश्नर नागराजन ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तुरंत समन्वय स्थापित कर बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले बजट में नागरिकों की बुनियादी जरूरतों — जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम और सड़क सुविधाओं — पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अंत में, उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाकर सूरत को और अधिक मजबूत एवं सुव्यवस्थित शहर बनाने की उम्मीद जताई।