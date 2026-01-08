सूरत : पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सूरत नगर निगम को राज्य स्तर पर दूसरा स्थान

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी कोलैटरल के कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सूरत नगर निगम को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है।

गुजरात राज्य के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग द्वारा शहरी विकास वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित “स्वनिधि समारोह–2026” कार्यक्रम में सूरत महानगरपालिका को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेगा एवं मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में राज्य स्तर पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ नगर निगम घोषित किया गया। यह समारोह 8 जनवरी 2026 को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कोबा-गांधीनगर में आयोजित हुआ।

इस अवसर पर सूरत नगर निगम को “PMSVANidhi ‘Praised Award 2023-24” प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कनुभाई देसाई, कैबिनेट मंत्री (वित्त, शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग) के हाथों दक्षेशभाई मावाणी (महापौर,सूरत नगर निगम) ने स्वीकार किया। यह उपलब्धि नगर आयुक्त के मार्गदर्शन में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सूरत में किए गए प्रभावी कार्यों का परिणाम है।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले चरण में पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपये का ऋण, नियमित पुनर्भुगतान के बाद दूसरे चरण में 20,000 रुपये तथा तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सूरत नगर निगम द्वारा योजना के तहत पहले चरण में 91,164 लाभार्थियों को 91.67 करोड़ रुपये, दूसरे चरण में 32,359 लाभार्थियों को 65.95 करोड़ रुपये और तीसरे चरण में 8,847 लाभार्थियों को 44.19 करोड़ रुपये का ऋण दिलाया गया है। इस प्रकार कुल 1,32,370 लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से 201.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के रूप में कुल 6.32 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। साथ ही शहरी फेरीवालों को डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए 4.82 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव भी प्रदान किया गया है।