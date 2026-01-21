सूरत: सिटीलाइट की सिद्धार्थ रेजीडेंसी में भीषण आग, फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से धधका फ्लैट

सूरत। शहर के पॉश सिटीलाइट इलाके में स्थित सिद्धार्थ रेजीडेंसी में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चौथी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि अपार्टमेंट में धुएं का गुबार भर गया। हालांकि, फायर ब्रिगेड की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ रेजीडेंसी की चौथी मंजिल पर एक बंद फ्लैट से अचानक धुआं निकलता देखा गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में घबराहट फैल गई। जान बचाने के लिए कई लोग तुरंत नीचे की ओर भागे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही सूरत फायर डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। वेसू फायर स्टेशन के सब फायर ऑफिसर किशोर पटेल ने बताया कि मजूरा, वेसू और भीमराड फायर स्टेशन से कुल 6 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। फायरफाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया, जिससे आग को अन्य फ्लैट्स तक फैलने से रोक लिया गया।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्लैट में रखे फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। घटना के समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, आग की चपेट में आने से घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गया।

फायर डिपार्टमेंट द्वारा कूलिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नियमित जांच कराएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।