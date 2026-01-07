लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : माहेश्वरी अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन में सूरत से बड़ी संख्या में समाजबंधु गुरुवार को करेंगे जोधपुर प्रस्थान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अर्जुन मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई गणमान्य भी शामिल होंगे

 जोधपुर में तीन दिवसीय 9 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन (महाकुंभ) की तैयारियों से सूरत भी अछूता नहीं रहा है। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के मीडिया प्रभारी सुनील माहेश्वरी ने बताया कि यहां निवास करने वाले 8600 से अधिक माहेश्वरी परिवारों में इस भव्य आयोजन को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सूरत माहेश्वरी समाज के करीब 450 समाज बंधु सूर्यनगरी एक्सप्रेस से एक साथ इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए जोधपुर रवाना होंगे।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष पवन बजाज एवं सचिव अतीन बाहेती ने बताया कि सूरत से सैकड़ों लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया हैं। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के साथ साथ सभी क्षेत्रीय सभा एवं जिला सभा कार्यसमिति सदस्य भी इस आयोजन में पूर्ण भागीदारी निभा रही है। सभी बन्धु एक साथ इस महाकुंभ में शामिल होकर सूरत माहेश्वरी समाज की एकता और सक्रियता का प्रदर्शन करेंगे।

इस कार्यक्रम के सूरत से संयोजक महेश खटोड़ एवं दीपक काबरा ने बताया कि तीन दिवसीय आयोजन के दौरान देश व विदेश से करीबन 50,000 समाजबंधु एकत्रित होने की संभावना हैं। तीन दिन चलने वाले इस अधिवेशन में स्टार्टअप के लिए फंडिंग, विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, टॉक शो तथा बिजनेस एक्सपो सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुजरात प्रांतीय सभा कार्यसमिति सदस्य जगदीश कोठारी ने बताया कि यह आयोजन माहेश्वरी समाज की एकता, प्रगति और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस अधिवेशन में कई सामाजिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।

