सूरत : एनटीपीसी कवास में विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन

एनटीपीसी कवास स्टेशन में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख (कवास) अनिल शंकर शरण ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए उनके उत्साह और सहभागिता की सराहना की।

कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख अनिल शंकर शरण के साथ अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) संजय मित्तल, अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) विनित गुप्ता सहित कवास एवं वीपीजी के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी की सक्रिय भागीदारी से यह आयोजन सफल और यादगार बना।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज के तकनीकी युग में भी हिंदी नई ऊर्जा के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। हिंदी बोलने, लिखने और उसके प्रयोग में गर्व का अनुभव होना चाहिए। सभी को मिलकर हिंदी भाषा का सम्मान और अधिक बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।

हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कवास एवं वीपीजी से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और विश्व हिंदी दिवस के महत्व को और सशक्त किया। उपस्थित सभी प्रतिभागियों और दर्शकों ने हिंदी भाषा के सम्मान और प्रचार के इस प्रयास की सराहना की।