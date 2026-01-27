सूरत : भारत विकास परिषद सूरत मेन शाखा ने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया

स्वतंत्र भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद, सूरत मेन शाखा एवं श्री सरस्वती महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से 26 जनवरी 2026 को भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और परिषद के पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत विकास परिषद दक्षिण गुजरात प्रांत के अध्यक्ष धर्मेशभाई शाह, कोषाध्यक्ष प्रद्युम्नभाई जरीवाला, जिला संयोजक विपुलभाई जरीवाला तथा भारत विकास परिषद सूरत मेन शाखा के अध्यक्ष भावेश ओझा उपस्थित रहे। अतिथियों में मुकेशभाई देवीपूजक (यूथ एक्सचेंज डिपार्टमेंट, भारत सरकार), दिव्येशभाई चावडा (डायरेक्टर, नालंदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स), श्रीमती जयश्रीबेन ए. गजीवाला (अध्यक्षा, एसवीके वणिक ज्ञाती पंच व ट्रस्टी, अखिल हिंद महिला परिषद), निलेशभाई आई. लेखडिया (मंत्री, एसवीके वणिक ज्ञाती पंच) सहित सीआरपीएफ के कर्नल भी उपस्थित रहे।

ध्वजवंदन के पश्चात सरस्वती महाविद्यालय की एमडी डॉ. योगिता शारदा एवं ट्रस्टी वीरेंद्र शारदा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर धर्मेशभाई शाह ने भारतीय संविधान के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। मनोजभाई ने विद्यार्थियों के साथ विचार-संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका समझाई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष भावेश ओझा ने भारत विकास परिषद के सेवा और संस्कार आधारित कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि देशभक्ति केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित न रहे, बल्कि यह रोज़मर्रा के जीवन में निरंतर भाव के रूप में बनी रहनी चाहिए।

समारोह में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं परेड की प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें उपस्थितजनों ने सराहा। अंत में डॉ. योगिता शारदा ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता का श्रेय शिक्षिकागण को दिया।