सूरत - यूरोकिड्स प्री स्कूल पाल नए साल 2026 का स्वागत भव्य वार्षिक समारोह 2025-26 के साथ करता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 18 जनवरी को आयोजित हमारा बहुप्रतीक्षित वार्षिक समारोह बेहद शानदार और सफल रहा! सभागार ऊर्जा से भर गया जब हमारे प्रतिभाशाली बच्चों ने मनमोहक नृत्य, मधुर गीत और प्रेरणादायक नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें उनकी अद्भुत रचनात्मकता और समर्पण झलक रहा था। इस वर्ष का विषय पर्यावरण संरक्षण और हमारी सुंदर पृथ्वी को बचाने की इच्छा पर आधारित था।

हम अपनी मुख्य अतिथि, द मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल श्री मोनिका खुराना और यूरोकिड्स प्री स्कूल पाल की फ्रेंचाइज़ धारक, श्रीमती अक्षिता योगीकुमार आचार्य का तहेदिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणादायक शब्दों से बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के मजबूत सहयोग का सच्चा प्रतीक था, जिसने एक सुंदर समुदाय की भावना को और मजबूत किया। छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ छात्रों तक, सभी शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों और समन्वयकों ने इस दिन को यादगार बनाने में अद्भुत योगदान दिया। इस दिन ने नए साल की शुरुआत नई ऊर्जा और उत्साह के साथ की।

समारोह का अंतिम चरण भव्य, शानदार, आनंदमय और यादगार रहा। सभी प्रस्तुतियों का एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाना वास्तव में खास था।

सभागार हंसी, रोशनी, संगीत और उत्साह से गूंज उठा। हर कोना बच्चों की मुस्कुराहट से जगमगा रहा था।

विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय अपने छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए शैक्षिक नीतियों पर निरंतर कार्य करता रहेगा, ताकि आने वाले वर्षों में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

यूरोकिड्स प्री स्कूल पाल के वार्षिक समारोह की सफलता पर, विद्यालय प्रबंधन ने सभी अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया और इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का श्रेय उन्हें दिया।

आइए, आगे भी इसी उत्कृष्टता और रचनात्मकता की भावना को बनाए रखें!"