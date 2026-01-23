लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : भीमराड–डिंडोली को जोड़ने वाला 34 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज शुरू

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने किया उद्घाटन, सूरत–नवसारी रोड पर ट्रैफिक से मिलेगी राहत

On
सूरत : भीमराड–डिंडोली को जोड़ने वाला 34 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज शुरू


सूरत : सूरत शहर के दक्षिण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने भीमराड से सिद्धार्थनगर होते हुए डिंडोली को जोड़ने वाले नए फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित इस फ्लाईओवर ब्रिज की कुल लागत लगभग 34 करोड़ रुपये है।

सूरत–नवसारी रोड को क्रॉस करने वाले नवीन फ्लोरिंग फ्लाईओवर जंक्शन पर बने इस ब्रिज की लंबाई 502 मीटर और चौड़ाई 22.5 मीटर है। यह फ्लाईओवर भीमराड क्षेत्र को सीसी रोड से जोड़ता है, जबकि इसका दूसरा सिरा सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से जुड़ा हुआ है, जो आगे चलकर भेस्तान और करडवा इलाकों को कनेक्ट करेगा।

इस फ्लाईओवर के शुरू होने से भगवती नगर इंडस्ट्रीज क्षेत्र और उधना मेन रोड से गुजरने वाले भारी वाहनों के ट्रैफिक से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, भविष्य में सिद्धार्थनगर रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा होने के बाद इस मार्ग से नेशनल हाईवे-48 और 53 तथा सूरत एयरपोर्ट की ओर एक नई पैरेलल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे पूरे इलाके के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

उद्घाटन समारोह में मेयर दक्षेशभाई मावाणी, विधायक मनुभाई पटेल, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान

सूरत : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत–वेरावल स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

सूरत : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत–वेरावल स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

सूरत में भारत की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन

सूरत में भारत की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन

सूरत से आज रवाना होगी सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा

सूरत से आज रवाना होगी सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा