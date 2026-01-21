सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने डिंडोली वृद्धा आश्रम में 11वीं बार कराया भोजन

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसु की ओर से डिंडोली स्थित वृद्धा आश्रम में ग्यारहवीं बार भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा सोमवार, 19 जनवरी 2026 को रात्रि 7 बजे संपन्न हुई। भोजन सेवा का आयोजन यजमान महेंद्रजी, सीतारामजी एवं जीवनराम सिंगल द्वारा अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती रुकमा देवी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को श्रद्धा भाव से प्रसाद स्वरूप भोजन कराया गया।

कार्यक्रम में समिति के राकेश बजावावाला, अशोक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दिलीप चिड़ावा, दिलीप रूंगटा, विष्णु केडिया, मनोज झुंझुनूवाला सहित बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी सहभागिता की। सभी सेवाभावियों ने अपने हाथों से भोजन परोसकर बुजुर्गों एवं महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति द्वारा किए गए इस सेवा कार्य की वृद्धा आश्रम के प्रबंधन और बुजुर्गों ने सराहना की।