मनोरंजन

एकता कपूर की वेब सीरिज से हिंदी स्क्रीन पर कमबैक कर रहे अभिनेता विनय आनंद

On
एकता कपूर की वेब सीरिज से हिंदी स्क्रीन पर कमबैक कर रहे अभिनेता विनय आनंद

मुंबई, 21 जनवरी (वेब वार्ता)। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोविंदा के भांजे विनय आनंद लंबे समय बाद टेलीविजन और डिजिटल दुनिया की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर के साथ दोबारा काम करने जा रहे हैं।

विनय आनंद इस बार एकता कपूर के चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म कटिंग : एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज के लिए बनी एक थ्रिलर वेब सीरीज़ ‘एसीपी विक्रांत’ में नजर आने वाले हैं।

इसके निर्देशक अंकुर काक टकर हैं, जिनके निर्देशन में विनय आनंद अब भोजपुरी से लौट कर हिंदी के डिजिटल स्पेस में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं।

विनय आनंद के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई सीरीज़ नहीं, बल्कि पुराने रिश्तों की वापसी जैसा है। उन्होंने कहा है कि एकता कपूर के साथ काम करना “अपने घर में लौटने” जैसा अनुभव है।

विनय का कहना है कि इतने साल बाद फिर से एकता के साथ जुड़ना उनके लिए भावनात्मक भी है और करियर के लिहाज़ से बेहद अहम भी। उन्होंने अपने फैंस से खास अपील की है कि वे एकता कपूर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को भरपूर प्यार दें।

इस वेब सीरिज के सबसे दिलचस्प बात यह है कि ‘एसीपीविक्रांत’ में विनय आनंद एक बिल्कुल अलग और खतरनाक रोल में नजर आने वाले हैं। आमतौर पर रोमांटिक और पारिवारिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले विनय इस बार अलग ही अंदाज में दिखाई देंगे।

सूत्रों की मानें तो उनका किरदार इतना ग्रे और इंटेंस है कि यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस सीरीज़ में उनके सामने टक्कर में होंगे टीवी के जाने-माने स्टार शरद मल्होत्रा, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

इस सीरीज़ की कहानी बिहार के दरभंगा से जुड़े लेखक ज्ञान रंजन ने लिखी है, जिनकी स्क्रिप्ट को बेहद मजबूत और थ्रिल से भरपूर बताया जा रहा है।

