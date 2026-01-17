लोकतेज WhatsApp channel
‘मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती’, शादी के 25 साल बाद अक्षय कुमार को आई डिंपल कपाड़िया की याद

मुंबई, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड सिनेमा के ऐसे कपल्स हैं, जो मीडिया इंटरव्यू से लेकर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते हैं।

इसी हंसी-मजाक और खुशी के साथ कपल ने अपनी शादी के 25 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि, अपनी शादी की सालगिरह पर अक्षय कुमार को अपनी सास डिंपल कपाड़िया की कही बात याद आ रही है।

अक्षय कुमार ने शादी के 25 साल पूरे होने की खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और ट्विंकल खन्ना के अजीबोगरीब वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बीच पर टेढ़े-मेढ़े तरीके से चल रही हैं।

वीडियो को पोस्ट कर अक्षय ने कैप्शन में लिखा, “जब 2001 में इसी दिन हमारी शादी हुई थी, तब उनकी मां ने कहा था, ‘बेटा, अजीबोगरीब स्थितियों में भी हंसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी।’ 25 साल हो गए और मुझे पता है कि मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली। उनकी बेटी तो सीधा चलना भी नहीं चाहती, वह तो ज़िंदगी में नाचते-नाचते जीना पसंद करती है।”

अभिनेता ने आगे लिखा, “पहले दिन से लेकर 25वें साल तक, मेरी इस प्यारी पत्नी को सलाम, जो मुझे हंसाती रहती है, सोचने पर मजबूर करती है और कभी-कभी थोड़ा परेशान भी कर देती है! हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो, टीना। 25 साल की मस्ती, जिसे हम दोनों प्यार करते हैं।”

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादीशुदा जिंदगी की तरह ही उनकी लव स्टोरी भी मजेदार है। दोनों की पहली मुलाकात मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई थी और फिर दोनों ने ‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’ और ‘ज़ुल्मी’ जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और शादी के लिए एक शर्त रखी गई।

ट्विंकल का कहना था कि अगर फिल्म ‘मेला’ फ्लॉप रही तो हम शादी कर लेंगे। मेला फिल्म फ्लॉप रही और 17 जनवरी 2025 को दोनों ने शादी कर ली। अभिनेता अक्षय कुमार आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं, जबकि ट्विंकल खन्ना लेखिका बन चुकी हैं। उनकी कई किताबें बाजार में आ चुकी हैं, और
लगभग सभी किताबों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है।

