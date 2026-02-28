लोकतेज WhatsApp channel
उदयपुर में शाही शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

एयरपोर्ट पर दिखा कपल का बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक

उदयपुर, 28 फरवरी (वेब वार्ता)। अरावली की वादियों में सात फेरे लेने के बाद साउथ सिनेमा के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। शादी के बाद अपनी पहली ‘पब्लिक अपीयरेंस’ के लिए यह जोड़ा उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचा।

एयरपोर्ट पर रश्मिका लाल रंग के शानदार सूट में किसी नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रही थीं, वहीं विजय देवरकोंडा लाइट पिस्ता कलर के कुर्ता-पायजामा में बेहद जंच रहे थे। फैंस की भारी भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके जवाब में कपल ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और फ्लाइंग किस देकर सबका शुक्रिया अदा किया।

यह हाई-प्रोफाइल शादी गुरुवार को पूरे रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई। दक्षिण भारत से आए विशेष पंडितों की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में पूरी कराईं। रश्मिका ने अपनी शादी में सिंदूरी रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली पारंपरिक साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने सोने के भारी हार और माथे पर पट्टी के साथ एक्सेसराइज़ किया था।

सूत्रों के मुताबिक, मंगलसूत्र की रस्म के दौरान रश्मिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, जिसने वहां मौजूद सभी मेहमानों को भावुक कर दिया। वहीं विजय ने पारंपरिक धोती और लाल दुपट्टे में अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हुए शाही अंदाज पेश किया।

उदयपुर की इस भव्य शादी में शामिल होने आए मेहमानों के लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। रश्मिका और विजय के अलावा तेलुगु अभिनेत्री ईशा रेब्बा को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जो अपने स्टाइलिश ट्रैवल लुक में नजर आईं। शादी का उत्सव इतना भव्य था कि शहर में अभी भी इसकी चर्चाएं गरम हैं।

वेडिंग वेन्यू पर शहनाई की धुनों और पारंपरिक सजावट ने माहौल को यादगार बना दिया था। अब यह जोड़ा अपनी आगे की रस्मों या हनीमून के लिए रवाना हो गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं।

