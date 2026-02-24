लोकतेज WhatsApp channel
रश्मिका–विजय की शादी की रस्में शुरू, दोनों सितारे उदयपुर पहुंचे

उदयपुर/मुंबई, 24 फरवरी (वेब वार्ता)। साउथ भारतीय सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

इस खास मौके के लिए दोनों सितारे राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर पहुंच चुके हैं, जहां उनके प्री-वेडिंग समारोहों की शुरुआत हो चुकी है।

शादी के जश्न की शुरुआत एक खास प्री-वेडिंग डिनर से हुई, जिसकी झलक खुद रश्मिका ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस दावत की थीम जापानी रखी गई थी, जिसमें व्यंजनों को बेहद आकर्षक तरीके से परोसा गया।

सजावट में मेजों पर गुलाबी लिली और हरे हाइड्रेंजिया के फूलों के गुलदस्ते रखे गए थे, वहीं सेब और अंगूरों की खूबसूरत सजावट ने माहौल को और खास बना दिया। मेहमानों के लिए प्रिंटेड मेनू कार्ड भी तैयार किए गए थे, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शाते हैं।

विजय देवरकोंडा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों के साथ पूल वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए तस्वीरें शेयर की हैं, जो इस जश्न के मस्ती भरे माहौल की झलक देती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 फरवरी को मेहंदी की रस्म आयोजित की जाएगी, जिसमें परिवार और करीबी लोग शामिल होंगे।

इसके बाद 25 फरवरी को हल्दी और संगीत की रस्में होंगी, जबकि 26 फरवरी को दोनों सितारे सात फेरे लेंगे। इस शाही शादी के लिए उदयपुर के आलीशान द मोमेंट्स रिजॉर्ट को चुना गया है।

फैंस इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं।

