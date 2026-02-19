लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

कुमार सानू ने हिंदी फिल्म  दीप दुर्गा  के लिए दिल को छू लेने वाला गाना रिकॉर्ड किया

On
कुमार सानू ने हिंदी फिल्म  दीप दुर्गा  के लिए दिल को छू लेने वाला गाना रिकॉर्ड किया

मुंबई, 19 फरवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के जानेमाने पार्श्वगायक कुमार सानू ने आने वाली हिंदी फिल्म दीप दुर्गा  के लिए एक दिल को छू लेने वाला गाना रिकॉर्ड किया है।

प्रिंस अब्दुल सिद्दीकी और आरके ठाकुर निर्मित इस फिल्म में यजुर मारवाह और तान्या मिश्रा जैसे शानदार कलाकार हैं, जो अहम रोल में हैं। रंगलाल आर निषाद के निर्देशन में बन रही फिल्म दीप दुर्गा  एक सोचने पर मजबूर करने वाले धार्मिक और सामाजिक मुद्दे को दिखाती है, जिसे एक नए और रोमांचक तरीके से पेश किया गया है।

फिल्म में प्रहवी पाठक, मुस्ताक खान, अजीत पंडित, हेमंत चौधरी, समिधा किरण, खुशबू कमल, साधना गुप्ता, करण ठाकोर, इरफान रजाक खान और राम विश्वकर्मा जैसे कलाकार भी हैं।

जेपी बाबा के बनाये गए फिल्म के संगीत के बोल एसके सचिन ने लिखे हैं। कुमार सानू की इमोशनल आवाज़ गाने में जान डाल देती है, और कहानी में गहराई और बारीकियां जोड़ती है।

दीप दुर्गा  के निर्देशक रंगलाल आर निषाद ने कहा,  हमें बहुत खुशी है कि कुमार सानू ने हमारी फिल्म में अपनी आवाज़ दी है। यह गाना फिल्म की थीम के लिए एकदम सही है, और हमें यकीन है कि यह दर्शकों को पसंद आएगा। 

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment

Related Posts

शाहिद कपूर ने की  फ़र्ज़ी 2  पर काम शुरू होने की पुष्टि की

शाहिद कपूर ने की  फ़र्ज़ी 2  पर काम शुरू होने की पुष्टि की

दृश्यम 3 में प्रकाश राज की एंट्री, कहानी में आएगा नया मोड़

दृश्यम 3 में प्रकाश राज की एंट्री, कहानी में आएगा नया मोड़

सनी देओल ने ‘बॉर्डर 2’ की सफलता के बीच ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी फिल्मों को किया याद

सनी देओल ने ‘बॉर्डर 2’ की सफलता के बीच ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी फिल्मों को किया याद

चीन ने शुरू किया ‘2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष’, सिनेमा क्षेत्र में आएगी नई क्रांति

चीन ने शुरू किया ‘2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष’, सिनेमा क्षेत्र में आएगी नई क्रांति