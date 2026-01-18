‘धुरंधर 2’ को लेकर राम गोपाल वर्मा ने दिया बड़ा हिंट, बताया इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म

मुंबई, 18 जनवरी (वेब वार्ता)। आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ का क्रेज बढ़ता जा रहा है और फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो चुकी है।

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी बीच फिल्म के दूसरे पार्ट कोलेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अभी से फिल्म को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर-2’ के रिलीज से पहले दी उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। निर्देशक की बातों से लग रहा है कि फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट की सक्सेस को बीट करने की ताकत रखता है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “धुरंधर 2 सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म होगी, क्योंकि पहली फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो उनके महत्व की बात हो या उनके प्रभाव की और यही सच्ची स्टारडम की पहचान है।

पहले भाग में किरदार छोटे या बड़े हो सकते थे, लेकिन अब वे सभी दिग्गज सुपरस्टार बन चुके हैं, इसलिए धुरंधर-2 अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म होगी।”

निर्देशक का कहना है कि साल 2026 भी ‘धुरंधर’ के नाम होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म मार्च और अप्रैल के महीने में रिलीज होगी, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म के रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

‘धुरंधर’ से जुड़े स्टार्स भी हिंट दे चुके हैं कि दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अक्षय खन्ना दूसरे पार्ट में भी अहम रोल निभाने वाले हैं। भले ही पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार खत्म हो चुका है, लेकिन फ्लैशबैक के सीन के साथ दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी।

दूसरे पार्ट का सारा दारोमदार अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के कंधों पर है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर इतना बज बन चुका है कि फैंस के लिए भी रिलीज का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ नए कलाकारों की एंट्री भी हो सकती है।