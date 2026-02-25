भारतीय परंपरा का दीपिका ने शान से किया है प्रदर्शन

मुंबई, 25 फरवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण न केवल अपनी फिल्मों के लिए, बल्कि अपने अद्वितीय फैशन सेन्स के लिए भी दुनिया भर में सराही जाती हैं।

विशेषकर उनके साड़ी लुक्स हमेशा चर्चा में रहे हैं, क्योंकि वे हर बार भारतीय विरासत और कारीगरी को वैश्विक मंच पर अत्यंत शालीनता और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करती हैं।

चाहे बाफ़टा हो या कान्स, उन्होंने साड़ी को सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रतीक के रूप में विश्व मंच पर स्थापित किया है।

जैसे ही बाफ़टा के नए सीज़न नज़दीक आते हैं, ऐसे में उनके उन पलों को याद करना जरूरी हो जाता है जब उन्होंने साड़ी पहनकर भारत का प्रतिनिधित्व बेमिसाल ढंग से किया।

बाफ़टा अवार्ड 2024 में दीपिका पादुकोण गोल्ड और सिल्वर रंग की बेहद खूबसूरत सीक्विन साड़ी में दिखाई दीं। मॉडर्न स्ट्रैपी ब्लाउज़, सलीके से बना मैसी बन और न्यूड मेकअप ने उनके लुक को देसी परंपरा और आधुनिक स्टाइल का अनूठा संगम बना दिया।

उनकी यह उपस्थिति न केवल फैशन की जीत थी बल्कि भारतीय परिधान की अंतरराष्ट्रीय पहचान का मजबूत संदेश भी थी। कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में उनका रफल्ड सफेद साड़ी लुक भी खूब चर्चा में रहा।

मोतियों से सजा ब्लाउज़, हल्का मेकअप, काजल से उभरी आंखें और स्लीक बन ने उनके व्यक्तित्व में एक क्लासिक और एलिगेंट आभा जोड़ दी। कान्स के रेड कार्पेट पर उनकी यह छवि भारतीय साड़ी की वैश्विक स्वीकार्यता का एक बेहतरीन उदाहरण थी।

टाइम 100 इंपैक्ट अवार्डस 2022 में उन्होंने पर्ल-व्हाइट शीयर साड़ी पहनी, जिसका ब्लाउज़ फूलों की कढ़ाई और सीक्विन वर्क से सजा था। फेदर पल्लू और न्यूनतम गहनों ने इस लुक में सादगी और शाहीपन का सम्मिश्रण रचा, जिससे उनकी भारतीय खूबसूरती एक नई चमक के साथ उभरी।

टाइम100 इंपैक्ट 2018 के दौरान दीपिका ने सफेद कढ़ाईदार साड़ी को सैटिन पल्लू और भारी ब्लाउज़ के साथ पहना। यह लुक उनकी सरलता, शान और भारतीय कारीगरी की गहराई का सशक्त परिचय था।

कैन्स 2010 में पहली बार उन्होंने सफेद जॉर्जेट साड़ी पहनी, जिस पर सुनहरी कढ़ाई और बॉर्डर थे। गोल्ड-सिल्वर ब्लाउज़ के साथ उनका यह लुक बेहद खूबसूरत और भारतीय परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण था।