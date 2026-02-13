बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग ने दी 1 करोड़ की धमकी

मुंबई, 13 फरवरी (वेब वार्ता)। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग के नाम पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के खुलासे के अनुसार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुर्गे हैरी बॉक्सर ने रणवीर के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक वॉयस नोट भेजा था।

इस ऑडियो संदेश में अभिनेता को सीधे तौर पर धमकी देते हुए भारी रकम की मांग की गई है। पुलिस की प्राथमिक जांच में आवाज हैरी बॉक्सर की होने का अंदेशा जताया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के लिए ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं।



क्राइम ब्रांच की जांच में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पुलिस का मानना है कि हाल ही में निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग और रणवीर सिंह को मिली धमकी के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। दोनों ही मामलों में एक ही गैंग का हाथ होने की आशंका है।

तकनीकी जांच में पता चला है कि धमकी भरा संदेश भेजने के लिए वीपीएन (VPN) नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी लोकेशन फिलहाल विदेश में दिखाई दे रही है। असली लोकेशन और अपराधियों तक पहुँचने के लिए मुंबई पुलिस अब इंटरपोल (Interpol) की मदद लेने की तैयारी कर रही है।



इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने न केवल रणवीर सिंह के मैनेजर, बल्कि अभिनेता आयुष शर्मा के मैनेजर का भी बयान दर्ज किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य सितारों को भी इसी तरह के कॉल आए हैं।

क्राइम ब्रांच इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या यह केवल वसूली का मामला है या फिर फिल्म जगत में दहशत फैलाने की कोई बड़ी साजिश। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।