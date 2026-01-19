जो बातें आज सीखनी पड रही, काश पहले सीख लिया होता: अमिताभ

मुंबई, 19 जनवरी (वेब वार्ता)। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हालिया ब्लॉग पोस्ट में सीखने की प्रक्रिया, समय की तेज रफ्तार और आज के तेजी से बदलते कामकाजी माहौल को लेकर गहन चिंतन किया है।

अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि इंसान हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, लेकिन इस सीखने के साथ एक तरह का अफसोस भी जुड़ा रहता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो बातें आज सीखनी पड़ रही हैं, काश उन्हें बहुत पहले ही सीख लिया गयाहोता। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आज जिन तकनीकों और प्रणालियों को समझने की कोशिश की जा रही है, वे पहले अस्तित्व में ही नहीं थीं। उम्र बढ़ने के साथ सीखने की इच्छा, ऊर्जा और मेहनत में कमी आना स्वाभाविक है और यही सच्चाई उन्हें बार-बार सोचने पर मजबूर करती है।

अमिताभ बच्चन ने मौजूदा दौर में तकनीकी विकास की तेज गति पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने लिखा कि नए-नए आविष्कार और सिस्टम इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति उन्हें समझना शुरू करता है, तब तक समय काफी आगे निकल चुका होता है। इस तेज बदलाव की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि इंसान पीछे छूटता जा रहा है, खासकर तब जब उम्र के साथ नई चीजों को सीखना और अपनाना आसान नहीं रह जाता।

अपने हालिया अनुभवों का जिक्र करते हुए बिग बी ने एक अहम सीख साझा की। उन्होंने कहा कि किसी भी काम की शुरुआत उसकी बुनियाद को मजबूत करने से होनी चाहिए। इसके बाद उस काम को आगे बढ़ाने के लिए नए जमाने के हुनरमंद, तकनीकी रूप से दक्ष और विशेषज्ञ लोगों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

इससे न सिर्फ काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम खुद नहीं आता है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसे स्वीकार करना समझदारी है। बेहतर यही है कि उस काम को जानने वाले लोगों की मदद ली जाए। अमिताभ बच्चन ने इसे ‘आउटसोर्सिंग’ का नाम दिया और बताया कि इसमें काम आपके नाम से होता है, लेकिन उसे करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों को दी जाती है।

उन्होंने माना कि विशेषज्ञों पर खर्च जरूर आता है, लेकिन यह तरीका लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ब्लॉग के अंत में अमिताभ बच्चन ने आधुनिक तकनीक और एआई की तारीफ करते हुए बताया कि जब वह सही शब्द ढूंढने में अटक जाते हैं, तो एआई की मदद लेते हैं। कुछ ही सेकंड में जवाब मिल जाता है, जिसे उन्होंने आज के दौर की बड़ी सुविधा बताया।

बता दें कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन न केवल अपनी फिल्मों के जरिए बल्कि अपने विचारों और लेखन के माध्यम से भी लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। पिछले कई वर्षों से वह अपने निजी ब्लॉग में जिंदगी, काम, उम्र, समय और तकनीक जैसे विषयों पर बेबाकी से अपने अनुभव साझा करते आ रहे हैं।