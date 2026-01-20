फराह खान ने शाहरुख के साथ फिर फिल्म करने की जताई इच्छा

मुंबई, 20 जनवरी (वेब वार्ता)। फराह खान कोरियोग्राफर के साथ-साथ एक सफल निर्देशक के तौर पर भी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान रखती हैं। लंबे समय से दर्शक उनकी निर्देशन में वापसी का इंतजार कर रहे थे और अब खुद फराह खान ने इस पर मुहर लगा दी है।

उन्होंने कन्फर्म किया है कि वह जल्द ही एक नई फिल्म के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटने वाली हैं। खास बात यह है कि इस बड़े ऐलान के लिए न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और न ही किसी स्टूडियो की आधिकारिक घोषणा, बल्कि यह जानकारी एक घरेलू मुलाकात के दौरान सामने आई।

दरअसल, फराह खान अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए अक्सर फैंस से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में टीवी अभिनेता नकुल मेहता से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी वापसी का संकेत दिया। नकुल ने उनसे कहा कि दर्शक उनकी बनाई फिल्मों को मिस कर रहे हैं।

इस पर फराह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साफ कर दिया कि वह फिर से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सही समय का इंतजार कर रही हैं।

फराह खान ने यह भी इशारा दिया कि उनकी अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, वह फिल्म पर काम शुरू कर देंगी और संभव है कि साल के अंत तक प्रोजेक्ट पर हाथ डालें।

मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि अगर निर्देशन करेंगी तो शाहरुख खान का ही इंतजार करेंगी, वरना तब तक यूट्यूब पर काम करती रहेंगी। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि फराह खान की अगली फिल्म में शाहरुख खान की मौजूदगी देखने को मिल सकती है।