मैं हूँ  गाने में सलमान खान ने अपने खुद के सफेद घोड़े के साथ की है शूटिंग

मुंबई, 28 फरवरी (वेब वार्ता) बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के गाने मैं हूँ में अपने खुद के सफेद घोड़े के साथ शूटिंग की है।

वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ सलमान खान और चित्रांगदा सिंह का बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक गाना मैं हूं चार्टबस्टर्स में टॉप कर रहा है और साल के सबसे रोमांटिक गानों में से एक बन गया है। मैं हूं में दिखने वाला सफेद घोड़ा सलमान खान का अपना है।

सामने आएमैं हूं गाने के एक स्पेशल बिहाइंड द सीन्स (बीटीएस) वीडियो में दर्शकों को यह निजी रिश्ता देखने को मिला है। शूटिंग के बीच सलमान खान का अपने घोड़े को खाना खिलाना, दुलारना और उससे बात करना कैमरे में कैद हुआ एक दिल को छू लेने वाला पल है, जो दृश्यों को और रियल बनाता है और उनकी परफॉर्मेंस के असर को बढ़ा देता है।

फाइनल कट से पहले का यह बिहाइंड द सीन्स फुटेज इस पहले से ही शानदार गाने में एक इमोशनल परत जोड़ता है। लेकिन यह निजी पल जानवरों के साथ सलमान के सहज और नेचुरल अंदाज़ पर रोशनी डालते हैं, जिसे उनके फैंस पहले से ही जानते हैं।

ऐसी इंडस्ट्री में जहां ज़्यादातर बड़े सीन्स के लिए ट्रेंड जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, सलमान का अपना घोड़ा इस्तेमाल करना इस फिल्म के नज़ारे को एक पर्सनल अंदाज़ देता है। यह सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और दोस्ती दिखाने वाला एक एलिमेंट है।

बैटल ऑफ गलवान को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान प्रोड्यूस कर रही हैं, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और लचीलेपन का एक साहसी चित्रण करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं।