चीन ने शुरू किया ‘2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष’, सिनेमा क्षेत्र में आएगी नई क्रांति

चीन, 14 फरवरी (वेब वार्ता)। चीन ने 2026 को फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष घोषित किया है। इसमें 1.2 अरब युआन की सब्सिडी और अत्याधुनिक एलईडी तकनीक के जरिए फिल्म बाजार को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

चीन की राजधानी पेइचिंग में हाल ही में ‘2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष’ का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन चीनी राष्ट्रीय फिल्म ब्यूरो और चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फिल्म उद्योग के जरिए देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति प्रदान करना है।

ऐतिहासिक शुभारंभ समारोह

पेइचिंग में आयोजित इस समारोह में चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके साथ उप वाणिज्य मंत्री यान तोंग ने भी हिस्सा लिया और फिल्म अर्थव्यवस्था के भविष्य पर चर्चा की। समारोह के दौरान फिल्म औद्योगिक श्रृंखला को सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने पर जोर दिया गया।

आर्थिक आंकड़ों में उछाल

अपूर्ण आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में चीन के फिल्म उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य काफी शानदार रहा है। यह उत्पादन मूल्य 8 खरब 10 अरब युआन से भी अधिक दर्ज किया गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्में अब आर्थिक और सामाजिक विकास के अलग-अलग क्षेत्रों से बहुत गहराई के साथ जुड़ गई हैं।

भारी भरकम सब्सिडी योजना

सरकार, बैंकों और मनोरंजन प्लेटफॉर्मों ने मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पूरे साल के दौरान फिल्म बाजार में नई उम्मीद जगाने के लिए कम से कम 1.2 अरब युआन की सब्सिडी दी जाएगी। इस भारी सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य फिल्म बाजार को पुनर्जीवित करना और नए निवेश को आकर्षित करना है।

तकनीक में वैश्विक बढ़त

चीन वर्तमान में अपनी अत्याधुनिक एलईडी सिनेमा स्क्रीनिंग तकनीक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। तकनीकी प्रगति के मामले में चीन की एलईडी तकनीक अब विश्व स्तर पर सबसे आगे निकल चुकी है। आंकड़ों के अनुसार एलईडी सिनेमाघरों की संख्या के मामले में भी चीन दुनिया में पहले स्थान पर है।

भविष्य की बड़ी योजनाएं

फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष के तहत देश भर में तरह-तरह की प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य फिल्म से जुड़ी खपत को बढ़ाना और सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ाना है। यह पहल न केवल फिल्म उद्योग को बल्कि चीन के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती देगी।