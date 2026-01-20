लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : अहीर समाज सेवा समिति का 32वां सामूहिक विवाह समारोह 23 जनवरी को 

शहर के गोडादरा में 194 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में, मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता होंगे शामिल

अहीर समाज सेवा समिति द्वारा 32वें सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन 23 जनवरी को गोडादरा स्थित समूह लग्न ग्राउंड में किया जाएगा। समाज के अध्यक्ष जीतूभाई काछड ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह में 194 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे।

इस ऐतिहासिक आयोजन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री त्रिकम छंगा, गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीशभाई विश्वकर्मा, राज्य मंत्री रघुभाई हुम्बल, विधायक मुलुभाई बेरा, सांसद पूनमबेन माडम, विधायक उदय कानगड, नटू भाटू, आर.एच. हडिया, हरिभाई नकुम, मगनभाई जिंजाला, डायाभाई गुदरासिया, भीमजी कवाड़, मोहनभाई परडवा, मनुभाई बलदानिया, मनुभाई मकवाना, कालूभाई कलसारिया, मेरामनभाई घीवाला, बाबूभाई राम, मनपा स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन मनीषाबेन अहीर तथा कॉर्पोरेटर वर्षाबेन बलदानिया सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहकर नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

समारोह का संपूर्ण भोजन व्यय परेश दानाभाई फाफड़ावाला परिवार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, इस अवसर पर पूरे गुजरात से एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है।

अहीर समाज सेवा समिति के इस मंच के माध्यम से न केवल सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि समाज में आपसी मेलजोल बढ़ाने और 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप समाज को संगठित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज के नेता मध्यम वर्गीय परिवारों से अनावश्यक खर्चों से बचने, नई पीढ़ी को शिक्षित करने तथा बचाई गई राशि का उपयोग समाज के भविष्य के विकास में करने का आह्वान करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर, सर्वरोग निदान शिविर, पर्यावरण जागरूकता अभियान और जल संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। सामूहिक विवाह उत्सव के माध्यम से समाज में शिक्षा का दायरा बढ़ाने, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने की अपील की जाएगी।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के 300 से अधिक युवा स्वयंसेवक सेवाएं देंगे। आयोजन की जिम्मेदारी संगठन मंत्री रमेशभाई कवाड़, उपाध्यक्ष भूपतभाई कनाला, कोऑर्डिनेटर बालूभाई जिंजाला तथा ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य समन्वय के साथ संभाल रहे हैं।

